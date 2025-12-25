セーフィーが３日続伸、ウェアラブルクラウドカメラが北ガスに採用◇ セーフィーが３日続伸、ウェアラブルクラウドカメラが北ガスに採用◇

セーフィー<4375.T>が３日続伸している。午前１０時ごろ、開発・運営するウェアラブルクラウドカメラ「Ｓａｆｉｅ Ｐｏｃｋｅｔ２（セーフィーポケットツー）」とクラウドカメラ「Ｓａｆｉｅ ＰＲＯ（セーフィープロ）」が北海道ガス<9534.T>に採用されたと発表しており、好材料視されている。



今回の採用は、主にガスの供給施設などのインフラの定期的なメンテナンス業務やガス漏れなど緊急性の高い事案が発生した際の保安業務に活用される。遠隔からサポートやメンテナンス立ち会いを実施することで、現場管理の品質向上とＤＸを推進するという。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS