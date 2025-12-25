音田雅則の新曲「幸せの色」が、2026年1月12日より放送を開始するドラマ『キンパとおにぎり～恋するふたりは似ていてちがう～』（テレビ東京）のエンディングテーマに決定。また、同楽曲が同じく1月12日に配信リリースされる。

音田は、京都出身のソロアーティストで、現在は音楽大学に在学中。聴く人の心に寄り添う繊細な歌詞が共感を呼んでいる。自身23歳の誕生日となる2026年4月19日のZepp DiverCity公演を皮切りに、初の東名阪ライブツアーも開催予定だ。

同ドラマは、“キンパ”と“おにぎり”のように、見た目や材料は似ているのに食べると味は違う、日本と韓国、国籍の異なる2人の恋愛模様を描いた、赤楚衛二主演のピュアラブストーリー。挿入歌はNCT WISHの「Same Sky」、音楽はJeon Jin Hee（チョン・ジニ）が担当することも発表されている。

音田によるエンディングテーマ「幸せの色」は、〈幸せと思うほど どこか寂しくて あなたは私の大切なハナだから〉という歌詞と、心に突き刺さる優しさと切なさが共存した歌声が印象的な楽曲。また、音田にとっては今回が初の地上波ドラマタイアップとなる。

＜音田雅則 コメント＞

頂いた台本を読みながら、キンパとおにぎりのように、“似ているようで違う”それぞれの心があること。そんなことを思い描きながら、それぞれが互いの人生・恋愛に対する価値観を認め合い、そしてひとりひとりが、“あなた”という色を大切にしてほしい、そんな想いで書き下ろしさせていただきました。この素敵な作品に携われることをすごく光栄に思います。「幸せの色」どうぞよろしくお願いいたします。

