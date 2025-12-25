「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２５日正午現在で富士電機<6504.T>が「売り予想数上昇」２位となっている。



２５日の東証プライム市場で、富士電機が５日ぶりに反落。データセンター向けの電源装置などが業績を牽引することが期待されており、ＡＩ関連銘柄を物色する流れに乗り、株価は２３日に１万１９９０円と最高値を更新している。２６年３月期の連結営業利益は前期比９．２％増の１２８５億円と最高益見通しだが、１３００億円前後への増額観測も出ている。ただ、株価は夏場からの上昇基調が続いており、足もとでは利益確定売りも警戒されているようだ。



