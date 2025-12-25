ＮａＩＴＯが大幅反落、２６年２月期業績予想及び配当予想を下方修正 ＮａＩＴＯが大幅反落、２６年２月期業績予想及び配当予想を下方修正

ＮａＩＴＯ<7624.T>が大幅反落している。２４日の取引終了後、２６年２月期の連結業績予想について、売上高を４５０億円から４２６億円（前期比２．２％減）へ、営業利益を５億４０００万円から２億６０００万円（同４４．０％減）へ、純利益を３億５０００万円から１億８０００万円（同４２．７％減）へ下方修正し、あわせて期末一括配当予想を４円から３円へ引き下げたことが嫌気されている。



昨年の主力メーカーの値上げ対応により切削工具は前年並みで推移しているものの、米国の通商政策の影響による自動車産業の低迷などを受けて全体として販売環境が厳しく、売上高及び売上総利益が減少する見込みという。なお、同時に発表した第３四半期累計（３～１１月）決算は、売上高３２５億４４００万円（前年同期比０．７％減）、営業利益２億６００万円（同１．７％増）、純利益１億４９００万円（同５．９％増）だった。



出所：MINKABU PRESS