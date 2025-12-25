食卓が華やぐ主役級の存在感！「デパ地下風」デリサラダ2品
サラダはあくまでメインの添えもの…という思い込みを覆したのが、デパ地下のデリサラダ。買って帰りたいけど、今月はお財布がピンチ！そんなときは、自宅でデリ風サラダを作ってしまいましょう。ちょっとアレンジするだけで、いつものサラダが主役級に大変身してしまうレシピを2品、紹介します。より「映え見せ」させる簡単テクニックも、ぜひ参考にしてくださいね。
たくあん＆わさびで、いつもと違う和テイストに
【材料・2人分】＊1人分274kcal／塩分2.0g
・卵（使う直前まで冷蔵室に置く）・・・ 2個
・じゃがいも・・・ 小2個（約240g）
・貝割れ菜・・・1/2パック（約25g）
・たくあん ・・・2枚（約20g）
・めんつゆ（3倍濃縮）・・・ 大さじ2
■A
└マヨネーズ・・・ 大さじ3
└しょうゆ ・・・小さじ1
└練りわさび ・・・小さじ1/2
【作り方】
1．小鍋に湯を沸かし、卵を静かに入れ、約8分ゆでて冷水にとり、完全にさます。殻をむいてポリ袋に入れ、めんつゆを加えて約30分漬ける。
2．じゃがいもは一口大に切って鍋に入れ、かぶるくらいの水を加えて中火にかける。沸騰してから約10分、竹串がすっと通るくらいまでゆでてざるに上げる。鍋の湯を捨ててじゃがいもを戻し入れ、弱めの中火にかけて鍋を揺すり、粉吹きにする。
3．2をボウルに入れてフォークでざっと潰し、粗熱をとる。
4．貝割れ菜は長さを半分に切り、たくあんは細切りにする。Aとともに3に加えて混ぜる。1を汁けをきって食べやすく切って加え、さっくりと混ぜる。
＜簡単映え見せテク＞
・色鮮やかな食材を活用
・盛りつけに立体感を
とろりとおいしそうな黄身がかくれないよう、味たまは仕上げに加えてさっくりと混ぜて。
■ささ身とシャキシャキ野菜のごまドレサラダ
ひじきの黒色が、映え見せに効果アリ
【材料・2人分】＊1人分160kcal／塩分1.8g
・とりささ身・・・ 2本（約100g）
■A
└酒・・・ 小さじ1
└塩 ・・・ひとつまみ
└こしょう ・・・少々
・水菜 ・・・1/3わ（約80g）
・黄パプリカ ・・・1/4個
・大根・・・ 4〜5cmの半割り（約80g）
・芽ひじき（乾燥）・・・小さじ2
■B＜混ぜる＞
└白すりごま、ごま油、しょうゆ・・・各大さじ1
└酢 ・・・小さじ2
└砂糖 ・・・小さじ1/4
【作り方】
1．芽ひじきは水に約10分ひたしてもどす。
2．ささ身は耐熱皿にのせてAをからめ、ラップをかけて600Wで1分レンチンする。上下を返して再びラップをかけ、完全に色が変わるまで600Wで30秒レンチンし、そのままおく。
3．水菜は4cm長さに、パプリカは縦5mm幅に切り、大根はせん切りにする。小鍋に湯を沸かし、1を水けをきって入れ、さっとゆでて水けをきる。
4．2を食べやすくほぐし、3とともにボウルに入れて混ぜる。器に盛り、Bをかける。
＜簡単映え見せテク＞
・色鮮やかな食材を活用
・盛りつけに立体感を
＊ ＊ ＊
「味たま入り和風ポテサラ」は、ゆで卵を細かくしてじゃがいもに混ぜ込むのではなく、大きく割って上の方に置くことで、見た目も華やかになり、食べ応えもアップします。「ささ身とシャキシャキ野菜のごまドレサラダ」も、ほぐしたささみを少し取っておいて、器に盛りつけた後に野菜の上にのせると、映え見え効果がさらに増しますよ！
※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。
レシピ考案／新谷友里江 撮影／木村 拓 スタイリング／河野亜紀 栄養計算／スタジオ食 編集協力／ singt
文＝高梨奈々