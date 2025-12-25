大会名：KPMG女子PGA選手権

期間：6/19～22

コース：フィールズランチ イースト

ヤード：6604

パー：72

渋野 日向子 KPMG女子PGA選手権の戦績、順位は？

※この記事では、6/19～22に開催されたKPMG女子PGA選手権での渋野の戦績や順位を振り返ります。

KPMG女子PGA選手権が6/19～22、フィールズランチ イースト（6604ヤード、パー72）で行われた。渋野 日向子は初日40位タイでスタート。第2ラウンドは95位タイで大会を終えた。各ラウンドの詳細は以下の通り。

第1ラウンド：2バーディ・4ボギーの74、トータル74で首位と6打差の40位タイ

第2ラウンド：4ボギー・1トリプルボギーの79、トータル153で首位と15打差の95位タイ

KPMG女子PGA選手権 とは？

シェブロン選手権、全米女子オープン選手権に続く今季メジャー3戦目となるこの大会は、1955年に創設。主催は全米プロゴルフ協会。今大会はオーストラリアのミンジ リーが優勝し、賞金1,800,000ドルを獲得した。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載