赤楚衛二主演ドラマ『キンパとおにぎり』EDテーマが、音田雅則の新曲「幸せの色」に決定「すごく光栄に思います」

音田雅則の新曲「幸せの色」が、テレビ東京にて2026年1月12日より放送がスタートする、赤楚衛二主演のドラマプレミア23『キンパとおにぎり～恋するふたりは似ていてちがう～』のEDテーマに決定した。

■国籍の異なるふたりの恋愛模様を描くピュアラブストーリー

“キンパ”と“おにぎり”のように、見た目や材料は似ているのに食べると味は違う――。『キンパとおにぎり～恋するふたりは似ていてちがう～』は、日本と韓国、国籍の異なるふたりの恋愛模様を描くピュアラブストーリー。

Netflixでの世界独占見放題配信も決定しており、日本のみならず、世界に向けて発信されるる恋愛ドラマとなっている。配信は各話地上波放送と同タイミングから開始予定。

音田雅則は、SNSを中心に人気急上昇中のソロアーティスト。

聴き手の心に寄り添う繊細な歌詞が共感を呼び、2022年に投稿した、姉の結婚式のために作ったオリジナル楽曲「ウエディング」は、TikTokをはじめSNSから拡散され、YouTubeの再生回数は3,500万回を突破。

自身の23歳の誕生日となる2026年4月19日のZepp DiverCity公演を皮切りに初の東名阪ライブツアー『音田雅則 4th One Man Live “Contrast” 』も決定し、大きな活躍が期待されている注目の存在だ。

幸せと思うほど

どこか寂しくて

あなたは私の大切なハナだから

という切ない歌詞にも要注目の、初の地上波ドラマタイアップとなるEDテーマ「幸せの色」は、心に突き刺さる優しさと切なさが共存した歌声が印象的な楽曲。ラブソングに定評のある音田雅則の新曲が、大河（赤楚衛二）とリン（カン・ヘウォン）の恋模様をドラマチックに演出する。

「幸せの色」は、ドラマ放送開始と同日の1月12日に配信リリース。オンエアと併せて、ぜひチェックしよう。

■音田雅則 コメント

■ドラマ『キンパとおにぎり～恋するふたりは似ていてちがう～』あらすじ

小料理店「田の実」でアルバイトを始めて3年になる長谷大河（赤楚衛二）は、かつては大学駅伝のエースとして将来を期待されていたものの、成績不振で挫折した過去を持つ。今は特別な夢があるわけではないが、店主に新メニュー考案を任せられるなど、少しずつ仕事にやりがいを感じ始めていた。一方、アニメーションを学ぶため、韓国から留学している大学院生のパク・リン（カン・ヘウォン）は、課題の制作に追われる日々。なんとか課題を締め切り間際に提出し安堵したのもつかの間、今度は学生寮を退去してほしいとの解約通知が…。しかし外国人には、日本での住まい探しはひと筋縄ではいかず、心身共に疲弊していく。そのとき、ふたりは「田の実」で偶然の出会いを果たす。大河が振る舞ったおにぎりに感動し、空腹と疲れた心がじんわり満たされていくリン。おいしそうに頬張るリンの笑顔に目を奪われる大河。そして目が合った瞬間、抗えないほどのときめきが、ふたりの間を駆け抜けた――。

■リリース情報

2026.01.12 ON SALE

音田雅則

DIGITAL SINGLE「幸せの色」

■番組情報

ドラマプレミア23『キンパとおにぎり～恋するふたりは似ていてちがう～』

[2026年]

01/12（月）スタート

毎週月曜 23:06～23:55

放送局：テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

※各話放送と同時タイミングから、Netflixにて世界独占見放題配信

※TVer、テレ東HP（ネットもテレ東）、Leminoにて見逃し配信

※TVerにてリアルタイム配信

主演：赤楚衛二

出演：カン・ヘウォン ムン・ジフ 深川麻衣 片岡凜 福山翔大 ソ・ヘウォン パン・ウンヒ 遊井亮子 中島ひろ子 三浦誠己 渡辺真起子 吹越満

脚本：イ・ナウォン 山田能龍 横尾千智 畑中みゆき

監督：林田浩川 畑中みゆき 小山亮太

挿入歌：NCT WISH「Same Sky」

EDテーマ：音田雅則「幸せの色」

音楽：Jeon Jin Hee

(C)「キンパとおにぎり」製作委員会

