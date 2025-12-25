13時の日経平均は39円高の5万383円、東エレクが44.12円押し上げ 13時の日経平均は39円高の5万383円、東エレクが44.12円押し上げ

25日13時現在の日経平均株価は前日比39.77円（0.08％）高の5万383.87円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1082、値下がりは456、変わらずは61と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を44.12円押し上げている。次いでファナック <6954>が13.20円、ＴＤＫ <6762>が10.53円、第一三共 <4568>が8.12円、ソニーＧ <6758>が7.19円と続く。



マイナス寄与度は80.22円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が20.06円、フジクラ <5803>が17.55円、イビデン <4062>が12.03円、良品計画 <7453>が8.66円と続いている。



業種別では33業種中23業種が値上がり。1位はパルプ・紙で、以下、金属製品、医薬品、陸運と続く。値下がり上位には非鉄金属、繊維、鉱業が並んでいる。



※13時0分12秒時点



株探ニュース

