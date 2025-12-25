太平洋戦争末期の1944年にアメリカ軍によって撃沈され、多くの子どもが亡くなった学童疎開船「対馬丸」の船体が28年ぶりに確認されたことを受け、木原稔官房長官は、沖縄戦の戦争の記憶を次世代に継承していく重要性を改めて強調しました。

内閣府は23日、11月から12月にかけて無人探査機を使った調査で、鹿児島県・悪石島沖の水深約870メートルの海底で「対馬丸」の船体を確認し、周辺の海底から木片や土砂などを収集したと発表しました。

木原長官は25日の会見で、内閣府で収集した試料の分析を行った上で、遺品の回収など今後の対応については、調査を要望してきた「対馬丸記念会」とも相談して検討していくとの方針を示しました。

その上で、「沖縄では『対馬丸』の撃沈、また一般住民を巻き込んだ、苛烈な地上戦など、筆舌に尽くしがたい苦難を経験された。沖縄戦の歴史を風化させることなく、次世代に継承していきたい」と強調しました。

「対馬丸」は1944年8月、沖縄から子どもなど1788人を乗せ、長崎へと向かいましたが、鹿児島県・悪石島沖でアメリカ軍の攻撃を受けて撃沈されました。犠牲者は1000人以上の子どもを含む1484人にのぼっています。1997年の調査で船体が確認されましたが、当時は引き揚げは断念されました。