Amazon（アマゾン）では、2025年12月16日（火）9時から12月25日（木）23時59分まで｢クリスマスタイムセール祭り｣を開催中。

現在、滑らかな操作性と高い耐久性が特長なERGOTRON（エルゴトロン）の定番モデル「LX デスク モニターアーム」が、お得に登場しています。

ERGOTRON エルゴトロン LX モニターアーム デスクマウント マットブラック 34インチ(3.2-11.3kg)まで VESA規格対応 45-241-224【日本正規代理店保証品】 14,800円 （37％オフ） Amazonで見る PR PR

驚くほど滑らかな操作感。特許技術を搭載したERGOTRONの「LX デスク モニターアーム」が37％オフの大特価！

デスク環境を本気で整えたいなら、モニターアーム選びは妥協できません。ERGOTRON（エルゴトロン）の定番モデル「LX デスク モニターアーム」が37％オフで過去最安値。完成度の高さで長年支持されてきた魅力を改めてチェックしてみましょう。

本製品の最大の特長は、特許技術「コンスタント・フォース」による滑らかな操作性です。ガススプリング構造により、モニターの位置調整が軽い力で行え、上下・前後・左右の動きもスムーズ。

対応モニターサイズは最大34インチ、耐荷重は約3.2〜11.3kgと幅広く、VESA 75×75 / 100×100規格にも対応。

ノートPCトレイや延長アームなどのアクセサリで機能拡張も可能で、作業姿勢に合わせて調整できるため、長時間作業でも首や肩への負担を減らせます。

高い耐久性と、長く使える洗練されたデザインも◎

業務用でも使われるほどの高い耐久性も魅力です。アルミニウム製のアームは剛性が高く、安定感が抜群。

クランプ式（最大60mm厚）とグロメット式（穴径8〜50mm、最大57mm厚）の両対応で、設置の自由度が高めなのも嬉しいポイントです。

配線をアーム内部にまとめられるケーブルマネジメント機構を搭載し、デスク周りをすっきり保てるのも◎。無駄のない洗練されたデザインは、ワークスペースの雰囲気を損なわず、長期間使っても古さを感じさせません。

滑らかな操作性を実現する特許技術、安心して使い続けられる耐久性、そして洗練されたデザインで定番として選ばれ続けてきた「LX デスク モニターアーム」が過去最安値クラスの37％オフ。デスク環境を見直すなら、今がベストタイミングです。

なお、上記の表示価格は2025年12月25日12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

