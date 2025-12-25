»³¸ý°«¡¢µÜºêÍ§²Ö¤é¥È¥Ã¥×Áª¼ê½¸·ë¡ØÁ´ÆüËÜÁí¹ç¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥óÁª¼ê¸¢2025¡ÙFOD¡¦CS¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦FOD¤ÈCSÊüÁ÷¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓNEXT¤Ç¤Ï¡¢24¡Á30Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ØÁ´ÆüËÜÁí¹ç¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥óÁª¼ê¸¢2025¡Ù¤Î½à¡¹·è¾¡°Ê¹ß¤Î»î¹ç¤ò¡¢Ï¢ÆüÀ¸ÇÛ¿®¡¦À¸Ãæ·Ñ¤¹¤ë¡£
¡ØÁ´ÆüËÜÁí¹ç¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥óÁª¼ê¸¢2025¡Ù
¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¿ô¡¹¤Î½¤Íå¾ì¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤¿¤Á¤Ç¤µ¤¨¡¢¡ÖÁ´ÆüËÜÁí¹ç¤ÏÆÃÊÌ¡×¤È¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤ë¡½¡½Á´ÆüËÜÁí¹ç¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥óÁª¼ê¸¢¤Ï¡¢¤½¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤ËÆÈÆÃ¤Î¶ÛÄ¥´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡¢ÆüËÜºÇ¹âÊö¤ÎÂç²ñ¤À¡£
¤½¤ì¤â¤½¤Î¤Ï¤º¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤Î³Æ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼(ÃË½÷¥·¥ó¥°¥ë¥¹¡¢ÃË½÷¥À¥Ö¥ë¥¹¡¢º®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹)Í¥¾¡Áª¼ê¤Ï¡¢2026Ç¯¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¸«¿ø¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¡Ö¥í¥¹¸ÞÎØ¡×¤ÎÉñÂæ¡£À¤³¦¶þ»Ø¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ò¸Ø¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÁ´ÎÏ¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¡£
½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÉÔÆ°¤Î¥¨¡¼¥¹»³¸ý°«¤ËÃíÌÜ¡£º£Ç¯¡¢»Ë¾å2¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ëÀ¤³¦Áª¼ê¸¢3ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¡¢È´·²¤Î¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ë¡£¤½¤·¤ÆµîÇ¯¡¢¤½¤Î»³¸ý°ÊÍè10Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¹â¹»À¸½÷²¦¤Ëµ±¤¤¤¿µÜºêÍ§²Ö¤Ï¡¢Æ²¡¹¤¿¤ëÍ¥¾¡¸õÊä¤È¤·¤Æ»×¤¤½Ð¤Î¥³¡¼¥È¤Ø¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤«¤Ä¤Æ3Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿±ü¸¶´õË¾¤äµîÇ¯½àÍ¥¾¡¤Î¿ÎÊ¿ºÚ·î¤é¤â¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡£
½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢µîÇ¯¤³¤ÎÂç²ñ¤òÀ©¤·¤¿¡È¥·¥À¥Þ¥Ä¡É¤³¤È»ÖÅÄÀéÍÛ¡¦¾¾»³ÆàÌ¤¤¬¡¢º£Ç¯¤ËÆþ¤ê¥Ú¥¢¤ò²ò¾Ã¡£¤½¤Î¸å¡¢»ÖÅÄÀéÍÛ¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Îº®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹Æ¼¥á¥À¥ë¸Þ½½ÍòÍ¼Ó¤È¿·¥Ú¥¢¤ò·ëÀ®¡£À¤³¦¤ÎÉñÂæ¤ÇÃå¼Â¤Ë¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ß¡¢ÆüËÜ¤ÎÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¤³¤Î¥Ú¥¢¤ò¾å²ó¤ëÆüËÜ¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊ¡ÅçÍ³µª¡¦¾¾ËÜËãÍ¤¡¢Æ±3°Ì¤ÎÃæÀ¾µ®±Ç¡¦´ä±ÊÎë¤È¡¢¤Þ¤µ¤Ë½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ï¼ÂÎÏÇìÃç¤À¡£
¸µÀ¤³¦¥é¥ó¥¯1°Ì¡¢ÊÝÌÚÂîÏ¯¡¦¾®ÎÓÍ¥¸ã¥Ú¥¢¤¬´þ¸¢¤·¤¿ÃË»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤â·ãÀï¤ÎÍ½´¶¡£»³²¼¶³Ê¿¡¦ÎÐÀîÂçµ±¤¬Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤¹¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¿·²¦¼Ô¤ÎÃÂÀ¸¤«¡£
¡ûFODÇÛ¿®
¡¦12·î28Æü¡ÊÆü¡Ë½à¡¹·è¾¡¡Ê£²¥³¡¼¥È·×20»î¹ç¡Ë
¡¡Âè£±¥³¡¼¥È 10»þ¡Á»î¹ç½ªÎ»¤Þ¤Ç
¡¡Âè£²¥³¡¼¥È 10»þ¡Á»î¹ç½ªÎ»¤Þ¤Ç
¡¦12·î29Æü¡Ê·î¡Ë½à·è¾¡¡Ê£²¥³¡¼¥È·×10»î¹ç¡Ë
¡¡Âè£±¥³¡¼¥È 10»þ¡Á»î¹ç½ªÎ»¤Þ¤Ç
¡¡Âè£²¥³¡¼¥È 10»þ05Ê¬¡Á»î¹ç½ªÎ»¤Þ¤Ç
¡¦12·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë·è¾¡¡Ê£±¥³¡¼¥È·×£µ»î¹ç¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡10»þ¡Á»î¹ç½ªÎ»¤Þ¤Ç
¡ûCSÊüÁ÷
¡¦12·î28Æü¡ÊÆü¡Ë½à¡¹·è¾¡¡Ê£²¥³¡¼¥È·×20»î¹ç¡Ë
¡¡Âè£±¥³¡¼¥È 10»þ¡Á¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ë
¡¡Âè£²¥³¡¼¥È 10»þ¡Á¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓNEXT¡Ë
¡¦12·î29Æü¡Ê·î¡Ë½à·è¾¡¡Ê£²¥³¡¼¥È·×10»î¹ç¡Ë
¡¡Âè£±¥³¡¼¥È 10»þ¡Á¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ë
¡¡Âè£²¥³¡¼¥È 10»þ05Ê¬¡Á¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓNEXT¡Ë
¡¦12·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë·è¾¡¡Ê£±¥³¡¼¥È·×£µ»î¹ç¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡10»þ¡Á¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ë
¢¨28Æü¡ÊÆü¡ËÂè£²¥³¡¼¥È¤ÎÊüÁ÷¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢21»þ°Ê¹ß¤ËÊüÁ÷¤¬µÚ¤Ö¾ì¹ç¡¢Â³¤¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓNEXTsmart¤ÎÆÃÀß¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÇÛ¿®
¡ûBSÊüÁ÷
¡¦12·î29Æü¡Ê·î¡Ë½à·è¾¡¡¡10»þ¡Á14»þ¡ÊBS¥Õ¥¸¡Ë
¡¦12·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë·è¾¡¡¡10»þ¡Á14»þ¡ÊBS¥Õ¥¸¡Ë
¡û¼ç¤Ê½Ð¾ìÍ½ÄêÁª¼ê
¡Ú½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¡Û
¡¡»³¸ý°«¡¿µÜºêÍ§²Ö¡¿¿ÎÊ¿ºÚ·î¡¿±ü¸¶´õË¾¡¿·´»Êè½»Ò
¡Ú½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¡Û
¡¡Ê¡ÅçÍ³µª¡¦¾¾ËÜËãÍ¤¡¿ÃæÀ¾µ®±Ç¡¦´ä±ÊÎë¡¿»ÖÅÄÀéÍÛ¡¦¸Þ½½ÍòÍ¼Ó
¡ÚÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¡Û
¡¡ÆàÎÉ²¬¸ùÂç¡¿ÅÏîµ¹Òµ®¡¿ÅÄÃæÍ¯»Î¡¿À¾ËÜ·ýÂÀ
¡ÚÃË»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¡Û
¡¡»³²¼¶³Ê¿¡¦ÎÐÀîÂçµ±¡¿Áú¾åÍº°ì¡¦ÌîÂ¼Âó³¤¡¿²¬Â¼ÍÎµ±¡¦»°¶¶·òÌé
¡Úº®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¡Û
¡¡¸Å²ìµ±¡¦ã·Æ£²Æ¡¿Áú¾åÍº°ì¡¦ÊÝ¸¶ºÌ²Æ¡¿ÅÏÊÕÍ¦Âç¡¦ÅÄ¸ý¿¿ºÌ¡¿ÎÐÀîÂçµ±¡¦¾¾»³ÆàÌ¤
