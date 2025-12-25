¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤ÎµÕÉ÷¤Ç¤â¥¢¥á¥ê¥«¿Íµ¤³ÈÂç¡¢¥°¥é¥ó¥É¥»¥¤¥³¡¼À®¸ù¤ÎÇØ·Ê¤òÊ¹¤¯
¶áÇ¯¡¢¥°¥é¥ó¥É¥»¥¤¥³¡¼¤ÎÏÓ»þ·×¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥¤¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Î»þ·×¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¤·¤Î¤®¤òºï¤ë¥¢¥á¥ê¥«»Ô¾ì¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î»þ·×¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥·¥§¥¢¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¥»¥¤¥³¡¼¥¦¥ª¥Ã¥Á³ô¼°²ñ¼Ò¼èÄùÌò¡¦¼¹¹ÔÌò°÷ ·ó GS¥°¥í¡¼¥Ð¥ëËÜÉôÄ¹¤Î¼Æ粼½¡µ×¤µ¤ó¤Ë¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤ä¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÎÇä¤ì¶Ú¥â¥Ç¥ë¡¢º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÎÀ®¸ù¤Î»À¤¤¤â´Å¤¤¤âÃÎ¤ë¼Æ粼½¡µ×¤µ¤ó¤òÄ¾·â
¥°¥é¥ó¥É¥»¥¤¥³¡¼¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï
¡½¡½¥¢¥á¥ê¥«»Ô¾ì¤Ç¥°¥é¥ó¥É¥»¥¤¥³¡¼¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«?
¥°¥é¥ó¥É¥»¥¤¥³¡¼¤Ï1960Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÆüËÜ»Ô¾ì¸þ¤±¤Ë¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï1970Ç¯º¢¤«¤é¥»¥¤¥³¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¤¹¤Ç¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥°¥é¥ó¥É¥»¥¤¥³¡¼¤¬¿Ê½Ð¤¹¤ë°ÊÁ°¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥»¥¤¥³¡¼¤ÎÇ®¶¸Åª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¯Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬»ö¼Â¤È¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥»¥¤¥³¡¼¥¦¥ª¥Ã¥Á³ô¼°²ñ¼Ò ¼èÄùÌò¡¦¼¹¹ÔÌò°÷ ·ó GS¥°¥í¡¼¥Ð¥ëËÜÉôÄ¹¤Î¼Æ粼½¡µ×¤µ¤ó ¢¨¸ª½ñ¤Ï¼èºà»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹
¡½¡½¥°¥é¥ó¥É¥»¥¤¥³¡¼¤Ï¡¢2010Ç¯¤Î¥Ð¡¼¥¼¥ë¥Õ¥§¥¢¤Ç¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥í¡¼¥ó¥Á¤Ç³¤³°Àµµ¬ÈÎÇä¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢2017Ç¯¤Ë¤ÏÆÈÎ©¥Ö¥é¥ó¥É²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤«¤é¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥¢¥á¥ê¥«»Ô¾ì¤Ç¤ÎÅ¸³«¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤«?
¤Þ¤º¡¢2018Ç¯¤ËGrand Seiko Corporation of America¤È¤¤¤¦ÊÌ²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤·¡¢¹âµéÉÊ¤ò¼è¤ê°·¤¦ÁÈ¿¥¤òºî¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¤¥¹¤Î¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¼Ò°÷¤ò¥Ø¥Ã¥É¥Ï¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¹âµéÉÊ¤ò¼è¤ê°·¤¨¤ëÁÈ¿¥¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò·Àµ¡¤È¤·¤Æ¡¢¹âµé»þ·×Î®ÄÌ¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼¡¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤â½¾Íè¤Î¥Þ¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖHODINKEE¡×¤Ê¤É¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢»þ·×¹¥¤¤ËÂÐ¤·¤ÆÄ¾ÀÜÅª¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ä¾±Ä¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ò¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¢¥Þ¥¤¥¢¥ß¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥í¥Ç¥ª¥É¥é¥¤¥Ö¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¹âµé»þ·×Å¹¤À¤±¤ÇÇä¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²æ¡¹¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤éÇ§ÃÎ¤ò¹¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤½¤ì¤é¤Î»Üºö¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤¬¤É¤ó¤É¤ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«?
¤â¤Á¤í¤ó´ÊÃ±¤Ë¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Á°½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¥»¥¤¥³¡¼¤Î¥Õ¥¡¥óÁØ¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£Èà¤é¤Ï¥»¥¤¥³¡¼¤ÎÎÉ¤µ¤â¥°¥é¥ó¥É¥»¥¤¥³¡¼¤Î¤³¤È¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Àµµ¬ÈÎÇä¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¤ËÍß¤·¤¯¤Æ¤â¹ØÆþ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç²æ¡¹¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¹âµé»þ·×Å¹¤ÈÁÈ¤ó¤À¤³¤È¡¢Ä¾±Ä¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦¿®Íê¤Ç¤¤ëÇä¤ê¾ì¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤ÈÈÎÇä¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Åìµþ¡¦¶äºÂ¤Ë¹½¤¨¤ë´ú´ÏÅ¹¡Ö¥°¥é¥ó¥É¥»¥¤¥³¡¼¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯ ¶äºÂÊÂÌÚÄÌ¤ê¡×
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÍ×°ø¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÎÎÏ¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Îº¢¤«¤éSNS¤äYouTube¤È¤¤¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÈ¯¿®¤¹¤ë»þ·×¥Õ¥¡¥ó¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤â¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹¥¤¥¹¤Î¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ì¤Ð¡¢¥°¥é¥ó¥É¥»¥¤¥³¡¼¤Ï¿·¤·¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Èà¤é¤¬¥°¥é¥ó¥É¥»¥¤¥³¡¼¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¤È¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÄÉ¤¤É÷¤â¤¢¤ê¡¢²æ¡¹¤È¤·¤Æ¤ÏÈó¾ï¤Ë¤¤¤¤»þ´ü¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤¬¥°¥é¥ó¥É¥»¥¤¥³¡¼¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï
¡½¡½¥¢¥á¥ê¥«»Ô¾ì¤Ç¤Î¸½¾õ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«?
¼Â¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡¢¼Ö¡¢»þ·×¡¢¥ï¥¤¥ó¡¢¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤Ê¤É¤Î¹âµé¾¦ºà¤¬¤è¤¯Çä¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë¥Ð¥Ö¥ë¤È¸À¤¨¤ë¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢½ù¡¹¤ËÆü¾ï¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢2022Ç¯¤«¤é2023Ç¯º¢¤Ë¤Ï¤½¤Î¥Ð¥Ö¥ë¤ÏÃÆ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»þ´ü¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î»þ·×¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤â¡¢²æ¡¹¤Ï2024Ç¯¤Ë580Ö¤È¤¤¤¦À¤³¦ºÇÂç¤Î¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸·¤·¤¤Ãæ¤Ç¤â¥Ö¥é¥ó¥ÉÇ§ÃÎ³ÈÂç¤ÎÅØÎÏ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ä¾¶á2026Ç¯3·î¤ÎÃæ´Ö·è»»¤Ç¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤â²óÉü¤·¤Æ¡¢Á°´üÈæ¤Ç¤âÈó¾ï¤Ë¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Ï¥°¥é¥ó¥É¥»¥¤¥³¡¼¤Î¤É¤³¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«?
Îã¤¨¤Ð²æ¡¹¥»¥¤¥³¡¼¤Ë¤Ï¡Ö¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥É¥é¥¤¥Ö¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¾¤Ë¤Ï¤Ê¤¤µ»½Ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¥¹¥¤¥¹¤Î»þ·×¥á¡¼¥«¡¼¤â¥È¥é¥¤¤·¤Þ¤·¤¿¤¬Äü¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Û¤É¡¢ÆÈ¼«À¤Î¤¢¤ë¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤â¤È¤â¤ÈÄêÉ¾¤Î¤¢¤Ã¤¿¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥Ð¥ê¥å¡¼¡¢ÆüËÜ¤Î´¶À¤òÏÓ»þ·×¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ð¥ê¥å¡¼¤â¥°¥é¥ó¥É¥»¥¤¥³¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤Ë²Ã¤¨¤ÆÂ¾¼Ò¤¬¿¿»÷¤Ç¤¤Ê¤¤µ»½ÑÅª³×¿·¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥É¥é¥¤¥Ö¤â¤¤¤¤Ê¤ê¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÇ½é¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤ÐÀ¾³¤´ß¡¢¤â¤Ã¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ì¡¼¤ÎIT´ØÏ¢´ë¶È¤Ë¶Ð¤á¤ë´¶ÅÙ¤Î¹â¤¤»þ·×¹¥¤¤¿¤Á¤¬¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£Èà¤é¤¬ÌÜ¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¸ý¥³¥ß¤Ê¤É¤ÇÉ¾È½¤¬¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹ØÇãÁØ¤âÆüËÜ¤À¤È50ºÐ°Ê¾å¤ÎÊý¤¬¼çÎ®¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï30Âå¤«¤é40Âå¤È¤¤¤¦Èæ³ÓÅª¼ã¤¤ÁØ¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«»Ô¾ì¤Ç¤ÎÀ®¸ù¤ËÆ³¤¤¤¿3¥â¥Ç¥ë¤È¤Ï
¡½¡½¤½¤ó¤Ê¥¢¥á¥ê¥«»Ô¾ì¤ÇÈ¿¶Á¤ÎÂç¤¤«¤Ã¤¿¥â¥Ç¥ë¡¢¤â¤·¤¯¤Ïº£Çä¤ì¤Æ¤¤¤ë¥â¥Ç¥ë¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²æ¡¹¤¬ºÇ½é¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÇ§ÃÎ¤µ¤ì¡¢Çä¤ì»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡ÖÀãÇò(¤æ¤¤·¤í)¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥À¥¤¥ä¥ë¤¬ÆÃÄ§¤Î¡ÖSBGA211¡×¤Ç¤¹¡£
¡ÖSBGA211¡×
Çò¤¯µ±¤¯¥À¥¤¥ä¥ë¤¬¤Þ¤ë¤ÇÀã¸¶¤Î¤è¤¦¤Ë¤ß¤¨¤ë¤¿¤á¡¢³¤³°»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡ÖSnowflake(¥¹¥Î¡¼¥Õ¥ì¡¼¥¯)¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤¬¤Ä¤¤¤¿¡¢Ìó20Ç¯°Ê¾å¤Î¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£Î®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤á¤é¤«¤ËÆ°¤¯ÀÄ¤¤ÉÃ¿Ë¤ÏÀÄ¶õ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤·¤ó¤·¤ó¤È¹ß¤êÀÑ¤â¤Ã¤¿Àã·Ê¿§¤È¤ï¤º¤«¤ËÇÁ¤¯¶õ¤ÎÀÄ¤µ¤òÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¤Î¤¬¡ÖSBGA443¡×¤Ç¤¹¡£»¶¤Ã¤¿ºù¤Î²Ö¤Ó¤é¤¬ÀîÌÌ¤òÊ¤¤¦¡Ö²ÖÈµ(¤Ï¤Ê¤¤¤«¤À)¡×¤Î¾ð·Ê¤ò¼Ì¤·¼è¤Ã¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢³¤³°¤Ç¤Ï¡ÖCherry Blossoms(¥Á¥§¥ê¡¼¥Ö¥í¥Ã¥µ¥à)¡×¤Î°¦¾Î¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖSBGA443¡×
±óÌÜ¤«¤é¸«¤ë¤È¥°¥ì¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¤ß¤¨¤ë¡¢Ã¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¤Î¥À¥¤¥ä¥ë¤Ç¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¥Ô¥ó¥¯¤Î¿§Ì£¤¬¥¹¡¼¥Ä¤Ë¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ñ¤Ã¤ÈÏÓ»þ·×¤ò¤ß¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤½¤ÎÉ½¾ð¤¬¤Û¤«¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÈÈæ¤Ù¤Æ²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ëÌÀ¤ë¤¤¿§¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬¡¢ÏÓ»þ·×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤·¤Æ¤¢¤Þ¤êÁ°Îã¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¸½ºß¥°¥é¥ó¥É¥»¥¤¥³¡¼¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡ÖSLGH005¡×ÄÌ¾Î¡ÖÇò³ò¡×¤Ç¤¹¡£³¤³°¤Ç¤Ï¡ÖWhite Birch(¥Û¥ï¥¤¥È¥Ð¡¼¥Á)¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖSLGH005¡×
¤³¤Á¤é¤Ï¡È»þ·×³¦¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡É¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡Ö¥¸¥å¥Í¡¼¥Ö¡¦¥¦¥ª¥Ã¥Á¥á¥¤¥¥ó¥°¡¦¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ç¡¢2021Ç¯¤Î¥á¥ó¥º¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Çò³ò¤¬Î©¤ÁÊÂ¤ÖÎÓ¤ÎÉ÷·Ê¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤ËÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Çò³òÎÓ¤Î¤è¤¦¤Ê¥À¥¤¥ä¥ë¤Î²Ã¹©¤¬¸÷¤Î³ÑÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Ú¤ä¤¤¤Ç¸«¤¨¤ë¤È¤¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥°¥ì¡¼¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡¢É½¾ðË¤«¤Ê°ìËÜ¤Ç¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤ÎµÕÉ÷¤ò¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤¿¤Î¤«
¡½¡½¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ïº£Ç¯4·î¤Ë¡¢ÂçÅýÎÎ¤Î¥È¥é¥ó¥×»á¤¬´ØÀÇ°ú¤¾å¤²¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£»þ·×¶È³¦Á´ÂÎ¤Ç¤âÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤Æ°¤¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢±Æ¶Á¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«?
¥¢¥á¥ê¥«»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¤Ï¡¢¼ÒÆâ¤Ç¤â¤«¤Ê¤êÂç¤¤Ê¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¡£´ØÀÇ¤¬¾å¤¬¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÊ¬¤ò²Á³Ê¤ËÈ¿±Ç¤·¤Ê¤¤¸Â¤êÁÆÍø¤¬ºï¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥é¥ó¥É¥»¥¤¥³¡¼¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆüËÜÀ½¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤ÎÍ¢Æþ´ØÀÇ¤¬¤É¤³¤ËÍî¤ÁÃå¤¯¤Î¤«¤Ï¡¢¼ÒÆâ³°¤Ç¤âÈó¾ï¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÀÇÎ¨¤Ï15%¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½¾Íè¤Î¿å½à¤«¤é¸«¤ì¤ÐÇÜ°Ê¾å¤Ç¡¢±Æ¶Á¤¬¾®¤µ¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î´ØÀÇ¾å¾º¤ò¼õ¤±¡¢2025Ç¯²Æ¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î¾®Çä²Á³Ê¤òÌó5%°ú¤¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤Ç¤â¥¹¥¤¥¹Àª¤ò´Þ¤áÂ¿¤¯¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤¬ÃÍ¾å¤²¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²Á³Ê²þÄê¼«ÂÎ¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃÍ¾å¤²¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ôÎÌ¤¬Íî¤Á¤ë²ÄÇ½À¤âÁÛÄê¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¿ôÎÌ¤Ï²¼¤¬¤é¤º¡¢ÃÍ¾å¤²¸å¤âËè·îÁ°Ç¯¤ò¾å²ó¤ëÇä¤ê¾å¤²¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ØÀÇ¤ÎÌäÂê¤¬Æ¯¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢µÞ·ã¤Ê´Ä¶ÊÑ²½¤¬µ¯¤³¤êÆÀ¤ë¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ï¼ÒÆâ¤Ç¶¯¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÏÀ¤³¦ºÇÂç¤Î»Ô¾ì¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¤ÎÊÑ²½¤Ï¥Ö¥é¥ó¥ÉÁ´ÂÎ¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢´Ä¶¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤âÁª¤Ð¤ìÂ³¤±¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥Õ¥£¥í¥½¥Õ¥£¡¼¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ê¡¢º£¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î°Õ¼±¤¬¤è¤êÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄêÈÖ¥â¥Ç¥ë¤ò¶¯²½¤·¡¢Àµ¾ï¤Ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ç¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹³ÈÂç¤òÁÀ¤¦
¡½¡½º£¸å¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹Å¸³«¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?
¤«¤Ä¤Æ¤Î¥°¥é¥ó¥É¥»¥¤¥³¡¼¤Ï¸ÂÄêÉÊ¤ò´Þ¤á¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢²æ¡¹¤Ï¾Íè¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¾¦ÉÊÂÎ·Ï¤ò¹Ê¤ê¹þ¤ß¡¢¡ÖGS¤È¸À¤¨¤Ð¤³¤ì¡×¤ÈÆ¬¤ËÉâ¤«¤Ö¤è¤¦¤ÊÄêÈÖ¥â¥Ç¥ë¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ï¤êÌ¥ÎÏ¤¢¤ëÄêÈÖ¥â¥Ç¥ë¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢º£Ç¯¤Î¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Î¤è¤¦¤ÊÆÍÈ¯Åª¤Ê´Ä¶ÊÑ²½¤Ë¤âÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¸ÂÄêÉÊ¤ä¡Ö¤³¤³¤Ç¤·¤«Çã¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÍ×°ø¤¬¤¢¤ë¤È¡¢´õ¾¯²ÁÃÍ¤¬¾å¤¬¤êÇä¤ì¤½¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬?
¤³¤ì¤Ï»þ·×¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¸ÂÄêÉÊ¤ÏÇä¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¡¢½Ð¤·Â³¤±¤Ê¤¤¤ÈÍâÇ¯¤ÎÇä¾å¤¬²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢ºî¤êÂ³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
ÍýÁÛÅª¤Ê¤Î¤ÏÄêÈÖ¥â¥Ç¥ë¤¬¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤¢¤ê¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¸ÂÄêÉÊ¤ò½Ð¤·¤Æ¥Ö¥é¥ó¥É¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿ÄêÈÖ¥â¥Ç¥ë¤ËÌá¤Ã¤Æ¤½¤ì¤òÃæ¿´¤ËÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤ä¤Ï¤ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤È¤·¤Æ²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ëº£¸å¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ä¤Ï¤ê¥¢¥á¥ê¥«¤¬1ÈÖ¼çÍ×¤Ê¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢²¤½£¤ä¥¢¥¸¥¢¤Ê¤É¤âÂç»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÀ®¸ù¤·¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤¬Â¾¹ñ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤¤¤Ç¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÎÎÏ¤â¶¯¤¤¤Î¤ÇÈ¯¿®ÎÏ¤¬Â¾¹ñ¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥¦¥ª¥Ã¥Á¤ÎÀ¤³¦¤Ï¤¢¤ë°ÕÌ£¤«¤Ê¤ê³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²æ¡¹¤È¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤º¤Ï¿·¤·¤¤µ»½Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÍ£°ìÌµÆó¤ÎÆÈ¼«À¤ò»ý¤ÄÍ¥¤ì¤¿ÏÓ»þ·×¤òºî¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ëÄ¾±Ä¤Î¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ò¼çÍ×ÅÔ»Ô¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾¦ÉÊ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤·¤ÆÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¹âµéÎ®ÄÌ¤È¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤â¶¯²½¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿´Ä¶¤Ç¾¦ÉÊ¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¦¡£²æ¡¹¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤ò¸þ¾å¤¹¤ëÃÏÆ»¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Õ¥©¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡Û
°ÂÆ£¹¯Ç· ¤¢¤ó¤É¤¦¤ä¤¹¤æ¤ ¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼/¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¡£ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¢½ÐÈÇ¼Ò¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ2018Ç¯¤è¤ê¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤Î³èÆ°¤ò³«»Ï¡£¥¯¥ë¥Þ¤ä¥Ð¥¤¥¯¡¢¶¥ÇÏ¤ä¥°¥ë¥á¤Ê¤É¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÌä¤ï¤º³èÆ°Ãæ¡£ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
