大食い女王・もえのあずき、水色ミニスカセットアップで美脚チラリ「プリンセス」「しなもんコーデ似合ってる」の声
【モデルプレス＝2025/12/25】大食いタレントの“もえあず”こともえのあずきが12月24日、自身のInstagramを更新。水色のミニスカートのセットアップ姿を披露した。
【写真】37歳大食い女王「脚綺麗」話題のミニスカ姿
もえのは「＃しなもんコーデ」とハッシュタグを添え、袖口や襟、スカートの裾などに白いボアがついた水色のジャケットとミニスカートのセットアップ姿を公開。「こないだピクニックしたときの」と記し、その時に食べたというおでんやフルーツなどの写真も投稿している。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「プリンセス」「しなもんコーデ似合ってる」「脚綺麗」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
