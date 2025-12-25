「シャッフルアイランド」伊藤桃々、美ボディ際立つサンタコス披露「ドキッとする」「破壊力すごい」と反響
【モデルプレス＝2025/12/25】ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「シャッフルアイランド Season6」に出演した伊藤桃々が12月24日、自身のInstagramを更新。サンタクロースのコスプレ姿を公開し、反響が集まっている。
【写真】25歳全顔整形モデル「ボディラインが芸術」セクシーサンタコスプレ姿
伊藤は「メリクリ ももサンタ」とクリスマスの絵文字やハートマークを添えて、サンタクロースのコスプレをした姿を複数枚投稿。白いフェイクファーがついたボディコンシャスな赤いミニワンピースの衣装で、脚もとや腕に白いファー飾りも身につけており、大きなクリスマスツリーの前で座ったショットでは、バストからウエストにかけての美しいボディラインが際立っている。
この投稿には「スタイル良すぎ」「ドキッとする」「セクシーサンタ最高」「ボディラインが芸術」「破壊力すごい」「完璧な美しさ」などとコメントが寄せられている。
同番組は、鎧を脱ぎ捨て2つの島に集まった水着姿の美男美女たちが、その島に存在する「毎日必ず、もう1つの島から意中のメンバーを指名し合い、入れ替わらなければならない」というルールのもと、島間を“本能のままにシャッフル（入れ替わって）”していく、オリジナル恋愛番組。予測不能な出会いと別れを繰り返していくなかで、欲望と嫉妬が入り乱れていく参加メンバーたちの大胆に燃え上がっていく恋愛模様が見どころになっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
