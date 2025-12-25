結局『黒』が1番好き！【ハニーズ】 40・50代のサマ見え！「洗練コート」

いよいよ季節は本格的な冬。アウターの新調を考えているミドル世代には、リュクスなムードをまとえる「黒」が頼りになりそう。プチプラで揃えるなら、【ハニーズ】でゲットできる「コート」が狙い目。トレンド感のあるテーラードカラーや冬らしいキルティングなど、プチプラながらサマ見えが狙えるコートをピックアップしました。オンオフ問わず使いやすい黒のアウターは、冬の一軍になる予感。

スタイルアップが狙える！ きれいめIラインコート

【ハニーズ】「チェスターコート」\6,900（税込）

ストンと落ちるIラインシルエットで、スタイルアップが期待できるチェスターコート。コーデをキリッと引き締めてくれる黒のコートは、オフィスコーデにもぴったり。長すぎないロング丈なので、低身長さんも着やすいのが魅力的。静電気軽減機能が付いているため、乾燥する季節もストレスフリーに着られそうです。

カジュアルさと大人っぽさを両立したキルティングコート

【ハニーズ】「キルティングコート」\8,900（税込）

カジュアルなキルティングコートも黒ならスタイリッシュな雰囲気に。公式サイトには「軽くて暖かな中綿キルト素材」とあり、防寒面でも頼りになりそう。ウエストにはドロストが付いているため、シルエットのアレンジができます。シンプルなノーカラーのコートは、マフラーや襟付きの洋服とも好相性。

