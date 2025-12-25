お年玉は「現金」それとも「デジタル」？ 親たちが葛藤。祖母の“ある一言”が導いた『新世代の包み方』

今回は筆者のママ友から聞いた、ちょっと心あたたまる年末年始のエピソードです。毎年のように親戚が集まるたび、「お年玉は現金にする？ それともデジタル送金？」という話題で盛り上がるという彼女の家。スマホ世代の子どもたちから「スマホで送ってもらえないの？」なんて声が上がり、時代の変化を感じつつも、家族みんなで相談する中で、昔ながらのワクワク感と新しい便利さをうまく両立させるアイデアが生まれました。

現金派とデジタル派で平行線

ある年末、親戚一同が集まったとき、「お年玉問題」が本格的に議題に上がりました。「スマホ決済の方が管理しやすいし、親としては助かるよね」と言うのは30代の従妹。現金だと紛失したり、親が預かると言ってどこかに消えてしまったりすこともあります。一方、50代の伯母や夫は「でも、ポチ袋を開けるあのワクワク感がなくなるのは寂しいよね。実際にお金に触れることで、価値を実感してほしいし……」と首をひねります。現金派とデジタル派の意見は噛み合わないまま、なんとなく空気がピリッとしていきました。