もう着膨れしない。冬コーデの決め手は【TAION】のインナーダウンにあり

日本発のインナーダウン専業ブランド【TAION（タイオン）】がファンを増やし続けています。理由は確かなぬくもりと多彩なラインアップ。高品質と高機能は口コミで広まり、またたくうちに日本を代表するインナーダウンのブランドに。自分好みに着こなしやすく、着膨れの心配レスなのも見逃せない魅力です。今回は「TAION」の2025-26年秋冬コレクションから、幅広いアイテムやスタイリングのポイントをお伝えします。

寒暖差対策にインナーダウンジャケット

ベーシック クルーネックボタン インナーダウンジャケット

「寒暖差」が装いの新テーマに浮上してきました。日ごとに気温が大きく上下するので、重ね着や小物使いに便利な服が寒暖差対策に役立ちます。ネック周りがすっきりしているクルーネックのトップスは着こなしバリエーションが多彩です。

クルーネックのインナーダウンジャケットは「TAION」のベストセラーで定番アイテムです。アウターの内側に着込んでもかさばりにくいので、着膨れや蒸し暑さフリーの着心地。白シャツの上に羽織れば、「きちんと感」が備わります。春まで自在に着回しやすいシンプルなデザインも人気の理由です。

ぬくもりベストでスマート見え

ベーシック Vネックボタン インナーダウンベスト

防寒と着膨れはシーソーのような関係で、バランスを取るのが難しいものです。体温を逃がさず、かさばりを防げるウエアの代表格がベスト（ジレ）。両袖がないから、腕周りのもたつき感ゼロ。羽織り物をオフして、シャープに見せやすいのもベストの長所です。

Vネックのインナーダウンベストは着る人や出番を選ばないオールマイティーなウエアです。シンプルな形なので、手持ちのいろいろな服になじみます。Ｖネックがスマート見えに誘います。ウエスト部分を軽くシェイプして、フェミニンなシルエットに。同じ素材のダウンパンツとのセットアップ使いは統一感を引き立てます。

リバーシブルで着回しバリエ2倍

ミリタリー リバーシブル クルーネック ダウンジャケット

冬ルックは防寒重視の事情もあって、見え具合が単調になりがちです。でも、表と裏で表情の異なるリバーシブルジャケットを使えば、見た目のバリエーションは最低でも2倍に。実際にはスタイリング次第でもっと多彩に着こなせます。

ミリタリーをモチーフに選んだインナーダウンです。キルティングのミリタリー風から、裏表を逆にすると、トレンドのボアに様変わり。ダイナミックに表情の変わるリバーシブル仕様のダウンジャケットです。温度に応じて使い分けやすいのも、このジャケットの頼もしさです。

ダウンケープで日常クチュール

シティ ダウンケープ

ダウンウエアにはスキールックのようなアウトドア感を帯びたものが多くありますが、近ごろはドレッシーなタイプが増えています。「TAION」のシティラインからは一見しただけではダウンと分からないほど、エレガントな提案も登場。着て行けるシーンも広がってきました。

アウターの上からサッと羽織れるダウンケープは冬ルックのムードメーカーになってくれます。フォーマルでも着用できそうなレディーライクな印象。トレンドの「デイリー（日常の）クチュール」を取り入れやすいアイテムです。

マフラーでぬくもりに小顔効果も

ベーシック ダウンマフラー

真冬らしい季節感の漂う小物と言えば、マフラーで決まりでしょう。防寒に役立つのはもちろん、顔周りに暖かみを添え、顔を小さく見せる効果も発揮。毛糸のイメージが強いものですが、ダウンのマフラーは保温性が格別です。

こちらのダウンマフラーは普通のニットマフラーに比べて、肌触りがやさしく、フォルムもふんわり。裏地にはフリース素材を使用。カラーバリエーションが豊富なので、自分好みの色を顔周りに迎えられます。ギフトに選べば、贈り主の気持ちをぬくもりと共に感じてもらえそう。

わずか10年で世界的ブランドに インナーダウン人気の主役

都会的センスが光る「シティライン」

高品質で高機能なインナーダウンという存在を広めた立役者が「TAION」です。2016年に創業してからわずか10年で国際的に知られるブランドに成長しました。軽くて暖かく着回しやすい点が支持されています。コストパフォーマンスの高さも支持される理由。ブランド名は「体温」にちなんだネーミングです。

インナーダウンは本来、ジャケットやコートの内側に着るウエアですが、上から羽織れるアイテムも数多く提案しています。様々なブランドや企業とのコラボレーションが多いのは、クオリティーの証明です。ベーシックラインのほか、スポーツクラシック、シティ、マウンテン、ミリタリーといった多彩なラインを用意しています。

寒さをしのぐために、おしゃれを犠牲にするのは、もったいない話です。バリエーションの多い「TAION」なら、防寒性と着映えが両立する選択が可能になります。インナーダウンで着膨れ知らずのぬくもりが手に入れば、寒い中でもいろいろな場所に出掛けて行けます。お出かけの増えるホリデーシーズンに気持ちまで暖めてもらえそうです。

ファッションジャーナリスト 宮田理江