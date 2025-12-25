新婚セレーナ・ゴメス、夫ベニー・ブランコとラブラブデート！
新婚のセレーナ・ゴメスが、音楽プロデューサーの夫ベニー・ブランコとラブラブのクリスマスデートを楽しんだようだ。自身のインスタグラムにデートの様子を収めた写真や映像を多数公開した。
【写真】ラブラブすぎる！ セレーナ・ゴメス、夫ベニー・ブランコとクリスマスデート
現地時間12月22日、セレーナがインスタグラムを更新し、クリスマスイルミネーションスポットとして知られる「Enchant Los Angeles」を訪れた写真を公開した。1枚目には、美しいイルミネーションを背景に、セレーナがベニーに後ろから抱きしめられるロマンティックな写真。ほかにも、ベニーのおでこにキスをするセレーナの姿や、大きなツリーの前でお忍びルックでポーズを取る様子、2人でアトラクションを楽しむ映像などがシェアされた。
セレーナはこの投稿に、「ワンダーランドを訪問」とキャプションを添えて、星とクリスマスツリーの絵文字をプラス。アトラクションに乗るセレーナは楽しそうに笑顔を浮かべており、ファンからも「理想のカップル！！！愛と幸せを心から願っています」「あなたの笑顔が世界を明るくする」「私も幸せな気持ちになった」などと反応が寄せられている。
長くアーティストとプロデューサーとして知人同士だったセレーナとベニーは、2023年7月に交際をスタートし、12月にSNSを通じて関係を公表。昨年12月、インスタグラムで婚約を発表し、9月27日に米カリフォルニア州サンタバーバラにて挙式した。式には、セレーナの親友テイラー・スウィフトをはじめ、ドラマ 『マーダーズ・イン・ビルディング』で共演したスティーブ・マーティンとマーティン・ショート、ポール・ラッドら、大勢のセレブが参列したと伝えられている。
引用：「セレーナ・ゴメス」インスタグラム（＠selenagomez）
