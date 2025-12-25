NCT WISH、赤楚衛二×カン・ヘウォン『キンパとおにぎり』挿入歌担当「僕たちならではのポップさと清涼感」【コメント全文】
俳優の赤楚衛二が主演、カン・ヘウォンがヒロインを務めるテレビ東京ドラマプレミア23『キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜』（2026年1月12日スタート 毎週月曜 後11：06）の挿入歌とEDテーマが24日、発表された。6人組ボーイズグループ・NCT WISHが挿入歌、音田雅則がEDテーマを担当する。
「ドラマプレミア23」では、久々となるピュア・ラブストーリーで、“キンパ”と“おにぎり”のように、見た目や材料は似ているのに食べると味は違う、日本と韓国、国籍の異なる2人の恋愛模様を描く。
挿入歌に決まったNCT WISH「Same Sky」は温かいサウンドに乗せて、支え合う気持ちを描いたレトロ・ポップR＆Bな楽曲。主人公・大河（赤楚）とヒロイン・リン（ヘウォン）の初々しくもほほ笑ましい日常のシーンを彩る。「Same Sky」は来年1月26日放送の第3話から登場予定。
EDテーマ「幸せの色」は、心に突き刺さる優しさと切なさが共存した歌声が印象的なナンバー。音田の楽曲が、大河とリンの恋模様をドラマチックに演出する。
また、ドラマの音楽を担当するJeon Jin Hee（チョン・ジンヒ）は、韓国で活躍するシンガーソングライター兼ピアニスト。2020年には MBC ドキュメンタリー番組『Meeting You』の音楽監督を務めるなど、独自の音楽性で新たな地平を切り開きながら、世界へと活動の幅を広げる。ピアノを中心とした美しい楽曲が、惹かれ合いながらも文化の壁にぶつかる大河とリンの心情を叙情的に盛り上げる。ドラマでは、Jeon Jin Hee（チョン・ジンヒ）が歌う楽曲も流れる予定。
【コメント全文】
■NCT WISH
僕たちならではのポップさと清涼感のある「Same Sky」がそれぞれの感情を彩るお手伝いができたらうれしいです。『キンパとおにぎり』をご覧になって、すてきな1週間の始まりを過ごしてもらえたらと思います。
■音田雅則
いただいた台本を読みながら、キンパとおにぎりのように“似ているようで違う”それぞれの心があること。そんなことを思い描きながら、それぞれが互いの人生・恋愛に対する価値観を認め合い、そしてひとりひとりが、“あなた”という色を大切にしてほしい、そんな想いで書き下ろしさせていただきました。この素敵な作品に携われることをすごく光栄に思います。「幸せの色」どうぞよろしくお願いいたします。
■Jeon Jin Hee（チョン・ジンヒ）
『キンパとおにぎり』の音楽を担当してほしいというご提案を初めてメールでいただいたとき、とてもうれしかったことを覚えています。
ドラマに込められた、熱くて複雑でありながら愛に満ちた青春の時間を音楽で描きたいと思いながら制作しました。制作のあいだずっと、スタッフの皆さんの感想や励ましで、楽しい気持ちで作品を完成させることができました。日本での初めての活動を、このように美しいドラマとともに始められたことに心から感謝しています。
