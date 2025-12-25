SNSで注目集めるソロアーティスト・音田雅則がドラマ『キンパとおにぎり』ED担当 「素敵な作品に携われることが光栄」
テレビ東京にて2026年1月12日より放送がスタートするドラマプレミア23『キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜』（毎週月曜 後11：06）のエンディングテーマに音田雅則「幸せの色」が決定。また挿入歌はNCT WISH「Same Sky」、音楽はJeon Jin Hee（チョン・ジニ）が担当することも発表された。
【写真】赤楚衛二×カン・ヘウォンでお届け！ドラマ『キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜』 キービジュアル
音田雅則は、SNSを中心に人気急上昇中のソロアーティスト。聴く人の心に寄り添う繊細な歌詞が共感を呼び、2022年に投稿した、姉の結婚式のために作ったオリジナル楽曲「ウエディング」はTikTokをはじめSNSで拡散されYouTubeの再生回数は3500万回を突破。自身23歳の誕生日となる2026年4月19日の東京・Zepp DiverCity公演を皮切りに初の東名阪ライブツアーも決まり、今後の活躍が期待されている。
『キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜』は、日本と韓国、国籍の異なる2人の恋愛模様を描いた、赤楚衛二が主演、カン・ヘウォンがヒロインを務めるピュアラブストーリー。Netflixでの世界独占配信も決定しており、配信は各話地上波放送と同時タイミングから開始予定となっている。日本のみならず、世界に向けて発信する恋愛ドラマだ。
エンディングテーマ「幸せの色」は、切ない歌詞と、心に突き刺さる優しさと切なさが共存した歌声が印象的な楽曲。ラブソングに定評のある音田の新曲が恋模様をドラマティックに演出する。2026年1月12日に配信リリースされる。
■音田雅則 コメント
頂いた台本を読みながら、
キンパとおにぎりのように、 "似ているようで違う" それぞれの心があること。
そんなことを思い描きながら、
それぞれが互いの人生・恋愛に対する価値観を認め合い、そしてひとりひとりが、 "あなた" という色を大切にしてほしい、そんな想いで書き下ろしさせていただきました。
この素敵な作品に携われることをすごく光栄に思います。
「幸せの色」どうぞよろしくお願いいたします。
