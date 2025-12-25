平成女児大注目『きらりん☆レボリューション』愛蔵版発売 付録に「ミルフィーカード」
漫画『きらりん☆レボリューション』の愛蔵版全6巻のち、第1巻＆第2巻が本日12月25日に発売された。カバーイラストは6巻全て中原杏先生描きおろし。また、連載当時に平成女児が大熱狂した「ミルフィーカード」復刻版が各巻2枚ずつ付いている。
【画像】懐かしい！付録の『きらレボ』ミルフィーカード＆ポーチ
中原杏先生のスペシャルインタビューも収録されるなど、懐かしさと豪華さあふれる愛蔵版で、2026年2月発売予定の最終第6巻には、なーさんポーチも付いてくる。
ミルフィーカードは、タカラトミーにて発売2006年頃から発売している着せ替えして遊べるカード。『きらりん☆レボリューション』のミルフィーカードは、連載当時に発売していて大人気を博し、透明のカードとシチュエーションカードを組み合わせて色んなカードと楽しめる。
『きらりん☆レボリューション』は、2004年より少女漫画誌「ちゃお」（小学館）にて連載された、中原杏による人気少女漫画が原作。人気アイドルユニット「SHIPS」の日渡星司に一目惚れをし、自身もアイドルデビューすることを宣言した14歳の少女・月島きらりが、様々なハプニングを乗り越えながらトップアイドルを目指していく、笑いあり、涙ありのハイテンションラブコメディー。
2006年より放送を開始したTVアニメでは、主人公・きらり役を当時「モーニング娘。」のメンバーで“現役アイドル”だった久住小春が担当し大きな話題に。また、OPテーマ「恋☆カナ」「バラライカ」などのヒット曲も続出し、平成を代表する少女漫画が作品として、今もなお根強い人気を誇っている。
