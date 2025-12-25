浪川大輔＆田中ちえ美、激アツサウナ入浴 年末の4夜連続番組 沢城千春は“社長”に言えなかったこと
声優・浪川大輔が、年末に4夜連続で届けるテレビ大阪『浪川大輔のてぇてぇてぇ！』のゲスト情報、内容などが、このほど明らかになった。地上波のほか、YouTubeで「もっとみてぇ！版（ディレクターズカット版）」を配信。
【写真】『浪川大輔のてぇてぇてぇ！』沢城千春とのロケの様子も
“日本一忙しい”とも言われる声優・浪川が、若手声優がハマっているものや、やってみたいことに「見つけてぇ！」「知りてぇ！」「はしゃぎてぇ！」と、体当たりで挑戦する“てぇてぇ（尊い）”ロケ番組となる。
ゲストは、田中ちえ美（#1・#2）、沢城千春（#3・#4）に決まった。さらに、ロケを進行するのは…まさかの黒子となる。
田中の「やりてぇ」ことは、「最高の一杯（お酒）を飲みてぇ！」。池袋・乙女ロードから街ブラスタート。辛い物が大好きな田中と、まずは「蒙古タンメン中本」で究極の辛さに挑戦。果たして、田中は“最高の激辛”を楽しめるのか。そして浪川のリアクションは…。
その後は、商店街をぶらり。酒のアテを探しながら、最後は田中がずっと来てみたかったという100℃超えの激アツサウナへ。ととのった後の仕上げは最高の一杯で乾杯。声優ならではの本音トークや業界のリアルが飛び出す。
沢城は「自分の殻を破りてぇ！」。池袋・ナンジャタウンでロケを敢行し、浪川が愛してやまない餃子を一緒に味わう。さらに、浪川の事務所に所属する沢城は、実は餃子に関して“社長”に言えていなかったことがあるという。このほか、忍者修行では予測不能のハプニング連発。そして、声優仲間や家族との関係、ライバル声優についてなど、裏話トークで盛り上がる。
放送当日午後8時から「もっとみてぇ！版（ディレクターズカット版）」を先行配信。また、TVerで無料見逃し配信。
■『浪川大輔の「てぇてぇてぇ！」』
出演：浪川大輔、（ゲスト）田中ちえ美、沢城千春
地上波：12月27日（土）から4夜連続 深夜帯放送（テレビ大阪）
#１：田中ちえ美 12月27日（土）深夜1時40分〜1時55分
#２：田中ちえ美 12月28日（日）深夜1時30分〜1時45分
#３：沢城千春 12月29日（月）深夜1時〜1時15分
#４：沢城千春 12月30日（火）深夜1時30分〜1時45分
