俳優の佐々木希さんが12月24日、自身のインスタグラムを更新し、「少し早めのお家クリスマスパーティ」の様子を公開しました。

【写真を見る】【 佐々木希 】 「毎年息子はチキンとケーキを楽しみに」家族との温かいクリスマス風景を公開 子どもたちが自由に絞った手作りケーキも





投稿では、佐々木さんが家族と共に過ごすクリスマスの食卓が写真で紹介されています。メインディッシュはローストチキンで、テーブルにはこんがりと焼き上げられた一羽丸ごとのチキンが中央に置かれ、周囲には生ハムやサラダ、ポテトフライなどのサイドディッシュが並んでいました。









調理過程の写真も共有されており、オーブンで焼かれるチキンの様子も確認できます。皮にはこんがりとした焼き色がついており、脂がクッキングシートへ滴る様子も写し出されています。







デザートには生クリームで装飾されたクリスマスケーキが用意されており、中央に苺が載せられ、「Merry Christmas」と書かれた金色のピックが飾られています。佐々木さんは「ケーキの生クリームは子供達が自由に絞りました」と説明しています。









クリスマスムードを盛り上げる赤いロウソクと白鳥の置物や、サンタの人形が乗ったトナカイのそりも部屋を彩っていました。









佐々木さんは投稿で「毎年息子はチキンとケーキを楽しみにしており、口いっぱいに頬張っていました」と明かし、「娘はまだ２歳なので、間違えてハッピーバースデーの歌を歌っていて微笑ましかった」と家族の微笑ましいエピソードも紹介しています。









最後に「今年も後わずか。沢山笑って健康に年を迎えられるよう、体調管理に気をつけていきたいと思います」と締めくくり、「皆様もお身体に気をつけてくださいね」と読者へのメッセージも添えていました。









この投稿に、「めっちゃ美味しそう 家族の暖かさが伝わってくるねー」「今年も相変わらず美味しそう」「のんちゃん家のクリスマス写真、毎年楽しみにしてます」「幸せいっぱいの手作りケーキが素敵です」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】