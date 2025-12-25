激変した姿が話題・百田夏菜子（31）、最新オフショットに反響「思わず声出た」「可愛すぎてひっくり返りました」
アイドルグループ「ももいろクローバーZ」の百田夏菜子（31）が、最新のオフショットを披露し、反響を呼んでいる。
これまでもInstagramで、仕事現場でのオフショットを公開してきた百田。オフの日にキッチンで料理をする姿や、親交のあるタレント・朝日奈央とクリスマスディズニーを楽しむ様子など、プライベートについても発信してきた。
2025年11月の投稿では、金髪に紫のカラーコンタクトを付けた“激変”ショットを披露し、「別人！綺麗〜」「名前出ないとわからないレベル」などと話題になっていた。
最新オフショットに反響
12月23日の更新では、2日間に渡って開催されたライブイベント「Momoiro Christmas 2025 ODYSSEY」のオフショットを公開。「MERRY CHRISTMAS」のバルーンと写る姿や舞台裏での写真も披露している。
この投稿には、「思わず声出た」「可愛すぎてひっくり返りました」「夏菜子ちゃんが31歳には見えなくて驚き」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）