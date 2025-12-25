アイドルグループ「ももいろクローバーZ」の百田夏菜子（31）が、最新のオフショットを披露し、反響を呼んでいる。

【映像】百田夏菜子の“激変”ショットや最新オフショット

これまでもInstagramで、仕事現場でのオフショットを公開してきた百田。オフの日にキッチンで料理をする姿や、親交のあるタレント・朝日奈央とクリスマスディズニーを楽しむ様子など、プライベートについても発信してきた。

2025年11月の投稿では、金髪に紫のカラーコンタクトを付けた“激変”ショットを披露し、「別人！綺麗〜」「名前出ないとわからないレベル」などと話題になっていた。

最新オフショットに反響

12月23日の更新では、2日間に渡って開催されたライブイベント「Momoiro Christmas 2025 ODYSSEY」のオフショットを公開。「MERRY CHRISTMAS」のバルーンと写る姿や舞台裏での写真も披露している。

この投稿には、「思わず声出た」「可愛すぎてひっくり返りました」「夏菜子ちゃんが31歳には見えなくて驚き」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）