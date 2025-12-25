¡Ú¥Û¡¼¥×¥Õ¥ëS¡ÛµÈ²¬±¹¼Ë2½µÏ¢Â³Gµ¾¡Íø¤Ø¡¡¥Ó¥¹¥¿ÂÖÀªËüÁ´
¡¡2ºÐG1¡ÖÂè42²ó¥Û¡¼¥×¥Õ¥ëS¡×¤ÎÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤¬24Æü¡¢ÅìÀ¾¥È¥ì¥»¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢µþÅÔ2ºÐS¤Î¾¡¤ÁÇÏ¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥Ó¥¹¥¿¤Ï¼çÀï¤ÎËÌÂ¼Í§°ì¡Ê39¡Ë¤òÇØ¤Ë·ªÅìºäÏ©¤Ç¾õÂÖ¤ÎÎÉ¤µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£µÈ²¬±¹¼Ë¤ÏÀè½µ21Æü¤ÎÄ«ÆüÇÕFS¤ò¥«¥ô¥¡¥ì¥ê¥Ã¥Ä¥©¤ÇÀ©¤·¡¢2½µÏ¢Â³G1¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¤¤ç¤¦25Æü¤ËÆ±¥ì¡¼¥¹¤Î½ÐÁöÇÏ¡õÏÈ½ç¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¡£
¡¡¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥Ó¥¹¥¿¤ÎºÇ½ªÄÉ¤¤¤Ï¿·ÇÏÀï¤«¤é¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤àËÌÂ¼Í§¤òÇØ¤Ë½ÅÇÏ¾ì¤ÎºäÏ©¤Ø¡£Ã±Áö¤Ç¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¡£500¥¥íÄ¶¤¨¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊÇÏÂÎ¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹ÍºÂç¤Ê¥Õ¥©¡¼¥à¡£Í½ÄêÄÌ¤ê4F58ÉÃ8¡Á1F13ÉÃ7¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£20Æü¤ÎÅÚÍËÄÉ¤¤¤ÇCW¥³¡¼¥¹6F82ÉÃ0¡Á1F10ÉÃ8¤È¼Â¼ÁÅª¤ÊËÜÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö½µ¥µ¥é¥Ã¤È¤ÏµÈ²¬±¹¼Ë¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡£µÈ²¬»Õ¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬Æþ¤Ã¤Æ¡¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤é¤º¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¥¹¥¤¥Ã¥Á¥ª¥Õ¤Î¤Þ¤ÞºÇ¸å¤Þ¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹µ÷Î¥Í¢Á÷¤â¹ÍÎ¸¤·¤Æ»×¤¤ÄÌ¤ê¤ÎÄ´¶µ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈËüÁ´¤Î¾õÂÖ¤ÇÁ÷¤ê½Ð¤¹¡£
¡¡¿·ÇÏÀï¤ÏÆ»Ãæ2ÈÖ¼ê¤«¤éÈ´¤±½Ð¤¹·Á¡£Ï¢¾¡¤ÇÁ°Áö¤ÎµþÅÔ2ºÐS¤òÀ©¤·¡¢½Å¾Þ½é¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£11Æ¬Î©¤Æ9ÈÖ¿Íµ¤¤Î²¼ÇÏÉ¾¤òÊ¤¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼ºÇÂ®¤Î¾å¤¬¤ê¤Ç¸åÊý¤«¤éÁ¯¤ä¤«¤Ëº¹¤·ÀÚ¤êV¡£¡Ö½éÀï¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦Å¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¤É¤³¤«¤é¤Ç¤â¶¥ÇÏ¤¬¤Ç¤¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¤Ë¹Ô¤¯¤ÈÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ëÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤³¤Î»þ´ü¤Î2ºÐ¤Ë¤·¤Æ¤Ï¥á¥ó¥¿¥ë¤¬¶¯¤¯¤Æ´°À®ÅÙ¤¬¹â¤¤¡×¤È²þ¤á¤ÆÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤òºÆ³ÎÇ§¤·¤¿¡£
¡¡½é¤ÎÄ¹µ÷Î¥Í¢Á÷¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥³¡¼¥¹¤âÂØ¤ï¤ë¤¬¡ÖµþÅÔ¤ÎÇÏ¾ì¤â¹Ó¤ì¤Æ¤¤¤ÆÎÏ¤Î¤¤¤ë¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¡£»þ·×¤Î¤«¤«¤ëÃæ»³¤Î¼Ç¤â¤³¤ÎÇÏ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÎÉ¤¤¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±¹¼Ë¤ÎÀª¤¤¤Ë¤â¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£Àè½µ¤ÎÄ«ÆüÇÕFS¤òÀ©¤·¡¢2ºÐ¥Þ¥¤¥ë²¦¤Ëµ±¤¤¤¿Î½ÇÏ¥«¥ô¥¡¥ì¥ê¥Ã¥Ä¥©¤ÈÆ±¤¸¥µ¡¼¥È¥¥¥ë¥Ê¡¼¥ê¥¢»º¶ð¡£Éã¤ÏµÈ²¬»Õ¤¬½õ¼ê»þÂå¤Ë³Ñµï¾¡É§±¹¼Ë¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼3ÀïÌÜ¤Î18Ç¯¥Û¡¼¥×¥Õ¥ëS¤Þ¤ÇÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿±ï¤¬¤¢¤ë¡£¡ÖÂÎ·Á¡¢½ÀÆð¤Ê¶ÚÆù¤Ê¤É¥¿¥¤¥×¤Ï»÷¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Å¾Þ4¾¡¤ÎÉã¤È»Ñ¤ò½Å¤Í¡¢¸ÀÍÕ¤òËÂ¤¤¤À¡£±¹¼Ë¤Î2½µÏ¢Â³G1³Í¤ê¡õÉã»ÒÆ±°ìG1À©ÇÆ¤Ø¡£¤½¤Î´üÂÔ¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÂçÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¡£