JR西日本・中国統括本部は、きょう（25日）中国エリアであす26日に降積雪や強風が見込まれるため、一部線区において列車の運転を取りやめると発表しました。

運転を取りやめる線区は以下の通りです。

【始発から運転を見合わせ】

・因美線：鳥取駅～智頭駅間

：智頭駅～津山駅間

・伯備線：新見駅～伯耆大山駅間

・木次線：木次駅～出雲横田駅間

・芸備線：東城駅～備後落合駅

以上の区間は、午後～夕方にかけ運転を再開する予定です。

【終日運転取りやめ】

・木次線：出雲横田駅～備後落合駅間

・芸備線：備後落合駅～三次駅間

特急列車については、

【全区間で運休】

・「スーパーいなば」1号～4号

・「やくも」1号～16号

・「スーパーはくと」1号～6号 全区間運休

（1号、3号、5号は鳥取駅～倉吉駅間では運転）

・「スーパーまつかぜ」4号 米子駅～益田駅間が部分運休

JR西日本によると、その他の線区・列車については始発から通常通り運転する予定ですが、今後の気象状況により列車に大幅な遅れや運転取りやめ、急遽の行先変更が発生する可能性があるとしています。

なお、運休区間での代行輸送は行われません。最新の運転状況はJR西日本のホームページでの確認を呼びかけています。