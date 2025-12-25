2026年3月20日に公開される道枝駿佑（なにわ男子）主演映画『君が最後に遺した歌』の新場面写真が公開された。

参考：道枝駿佑×生見愛瑠『君が最後に遺した歌』に萩原聖人、井上想良、田辺桃子ら出演へ

本作は、デビュー作『今夜、世界からこの恋が消えても』で第26回電撃小説大賞を受賞した一条岬による2作目の小説を映画化するラブストーリー。詩作が趣味の水嶋春人（道枝駿佑）と、文字の読み書きが難しい「発達性ディスレクシア」を抱える遠坂綾音（生見愛瑠）。春人が詞を紡ぎ、綾音が曲を奏でる。“歌をつくる”時間を共にしながら、恋心を抱くも運命に翻弄され、それでも互いを愛おしむ2人の、たった10年間の恋を描く。

初共演となる主演の道枝、ヒロインの生見愛瑠のほか、井上想良、田辺桃子、竹原ピストル、岡田浩暉、五頭岳夫、野間口徹、新羅慎二、宮崎美子、萩原聖人らが出演。『アオハライド』『ぼくは明日、昨日のきみとデートする』『ほどなく、お別れです』などの三木孝浩が監督を務めた。

公開された場面写真では、春人と綾音の10年の愛の軌跡が切り取られている。海辺に広がる芝生の上で2人きりで歌を作り上げるまぶしい青春の日々、放課後の部室で後光に照らされながらギターを奏でる綾音の姿、そして、大人になった春人が綾音からギターを教わる温かく尊い時間……。しかし一転、目には涙を浮かべ、切ない別れを感じさせる、悲しみを隠し互いの幸せを想う2人の姿も。歌を通してつながっていく2人の “10年”という月日が感じられる場面写真となっている。

