国防5か年計画の進捗をアピールか

北朝鮮の国営メディアである朝鮮中央通信は2025年12月25日、国内で建造中の原子力潜水艦を金正恩総書記が視察したと報じました。

【うおデッカ…!!】北朝鮮が公開した国産原子力潜水艦を色んな角度からイッキ見（画像）

朝鮮中央通信によると、今回金正恩総書記が視察したのは8700トン級原子力戦略誘導弾潜水艦で、公開された写真からは、これまでのものとは明らかに異なる形状の潜水艦の姿が確認できます。艦中央部には、潜水艦発射型弾道ミサイル（SLBM）などを格納するための垂直発射装置（VLS）が設置されている模様です。

北朝鮮は、2021年に開催された朝鮮労働党第8回大会において「国防科学発展及び武器体系開発5か年計画」を定め、その中で核兵器の小型・軽量化などと並び「原子力潜水艦の建造」を行うことを明記していました。2025年はこの5か年計画の最終年にあたるため、今回の報道を通じて、北朝鮮としては計画の進捗を国内外にアピールする狙いもあったとみられます。

北朝鮮は、2023年9月にもVLSを搭載した通常動力型潜水艦「金君玉英雄艦」を進水させており、水中からの攻撃能力を急速に向上させつつあります。これについて、国際法や現代兵器に詳しい軍事ライターの稲葉義泰氏は「潜水艦から発射される弾道ミサイルや巡航ミサイルは、事前に発射の兆候をつかむことが難しく、特に長期間の潜航が可能な原子力潜水艦は、日本にとって大きな脅威になり得ます」と指摘します。

一方で、稲葉氏は「VLSには、ミサイル発射後に艦のバランスが崩れないよう、急速で注排水を行う機構などが必要になります。こうした技術の確立が不十分な場合、ミサイルの連射能力が大きく制限されることになるため、今後の実射試験の動向などを注視する必要があります」とも説明し、引き続き冷静な分析が必要であるとのことでした。