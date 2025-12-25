お笑いタレントのケンドーコバヤシ（53）が、24日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。今“イチ推し”のバンドを明かした。

音楽の話題になり、ケンコバは「こないだ怜音に教えてんけど、女の子のバンドがあるのよ、Pacifica（パシフィカ）っていう」と告白。アイドルグループ「≒JOY（ニアリーイコールジョイ）」の江角怜音は「めちゃくちゃ良かったです」と賛同。ケンコバは「めっちゃええやろ、かわいすぎるやろ」と絶賛した。

Pacificaは、アルゼンチン・ブエノスアイレス出身のイネス・アダム、マルティナ・ニンツェルが2021年に結成したインディーロックデュオ。ケンコバは自身のベストとして「Closer（クローザー）っていう曲が、かっこよくて良かった」と勧め、「女の子がギターボーカルとベースボーカルで、友達の男の子がドラムとギターをやってる」と解説した。

楽曲については「ガレージロックみたいな感じ」「粗めのロックというか」と表現。その場で検索した女優の筧美和子は「海外の方なんですね。なんかt.A.T.u.みたい、ビジュアルがかわいい」と賛同しつつ、「どこで見つけるんですか？」と質問。きっかけについては失念したものの、ケンコバは「“日本に来たりせえへんのかな”と思って調べたら、決まってて。俺が気づいた時には、もう日本（公演）はソールドアウトやった」と悔しがっていた。