世界的人気グループ「ＢＴＳ」のＪＩＭＩＮが、自身のインスタグラムを一新。これまでの投稿を全て削除。２５日までに３連続で投稿を再開した。

ストーリーズには手描きとみられるてっぺんにハートがつけられたクリスマスツリーの画像とともに「Ｍｅｒｒｙ Ｃｈｒｉｓｔｍａｓ」とメッセージ。自撮りショットやジョングクとの２ショットなど数多くシェアした。

韓国メディア報道によるとＪＩＭＩＮは「とにかくちょっと最初から新しくしてみようと一気に一度消してみました」とし、パスワードを８回変更したという。

このＪＩＭＩＮのインスタグラム再開に「最高のクリスマスプレゼント」「インスタ新しくしたんだね。新しくやり直そうと思って全部消しちゃったのね」「ただ座って鏡越しに撮るんじゃなくちょっと倒れて？寝そべって？撮ろうと思ったジミンが愛しくて寒くてもホカホカです」「たくさんのジミンちゃんで幸せなクリスマス」「今回のｉｇいつものジミンと雰囲気が違ってドキドキするとっても素敵」「なんかおしゃれな雰囲気になってて、かつどの写真も拗（こじ）らせてくる感じのばっかりでやばい…」などと世界中のファンが喜んでいた。