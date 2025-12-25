美人インフルエンサー、ショーパン姿で美脚披露「脚長い」「小顔が際立ってる」と熱視線
【モデルプレス＝2025/12/25】男女3人組マルチクリエイターグループ・PKAのメンバー・かっぱが12月24日、自身のInstagramを更新。ドイツ・ニュルンベルクのクリスマスマーケットを楽しむ姿を公開し、話題となっている。
【写真】25歳美人クリエイター「小顔が際立ってる」ショーパン姿で抜群プロポーション披露
かっぱは「ニュルンベルクのクリスマスマーケットもめちゃカワでした」とつづり、ドイツでクリスマスマーケットを堪能したことを報告。スラリと伸びた美しい脚が際立つショートパンツにグレーのファーコートを合わせたコーディネートで、ハート形のワッフルや赤いブーツ型のマグカップを手にする様子などを披露した。
この投稿に「可愛い」「脚長い」「すごく楽しそう」「キラキラしてて素敵」「小顔が際立ってる」「コーデめっちゃ似合ってる」などとコメントが寄せられている。
ゆうぴーまん（P）・かっぱ（K）・あっぷる（A）の幼馴染3人組からなるPKAは、2016年から活動を開始。日々の思い出をSNSで発信する中で、MixChannelにアップしたダンス動画から火が付き、YouTubeではメイク動画や恋バナなどの企画で同世代を中心に話題を呼んでいる。（modelpress編集部）
