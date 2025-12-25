BTS・Vの誕生日サポートが“規格外”！事務所周辺が祝福ムード一色に…巨大ツリー＆ラッピングバスまで登場

BTSのVの誕生日を迎え、ソウル・龍山（ヨンサン）一帯がファンの祝福の波で埋め尽くされる。

【写真】V、汗に濡れた"美麗ビジュ"に胸キュン

韓国内外のファンが力を合わせた大規模なサポート企画が、所属事務所HYBE周辺を中心に次々と展開される予定だ。

Vの韓国ファンベース「キム・テヒョンサポーターズコリア（KTH_Supporters）」は、グローバルファンベースの「Tae Singapore」「Taehyung Malaysia」「テテユニバース（BTSV_JPN）」「TAE Stream SPAIN」「Kim Taehyung Myanmar」「All for V」「TAEHYUNG TUESDAY」「Taehyung Brand Support」とともに、HYBE近隣の公園に誕生日記念フォトゾーンを設置する。

今回のフォトゾーンには、Vと愛犬ヨンタンの姿に加え、ソロ曲『Christmas Tree』発表4周年の意味も込められている。高さ約3メートルの大型クリスマスツリーをテーマに装飾され、ファンが訪れて写真撮影を楽しめる空間として構成される。

（写真＝SNS）

現地イベントも用意されている。HYBE前のタクシーシェルターや公園の各所に計50枚の「宝物メモ」を隠し、見つけたファンには、Vがキャンペーンモデルを務めるTIRTIRやCompose Coffeeなどのさまざまなプレゼントが贈られる。誕生日祝いを“見る祝福”にとどめず、“参加型の体験”へと広げた企画だ。

Vの誕生日を前に、ラッピングバスでのサポート企画も続々と発表されている。台湾のファンベース「Taiwan Team」は、12月26日から31日までHYBE前を走行するバースデーラッピングバスを運行。ロシアのファン「martaehyung」も12月26日から30日までHYBE近隣でラッピングバスを運行し、「昨日よりもっと、明日より少なく“ボラへ”（愛してる）」というメッセージを掲げた。

中国のファンベースもラッピングバスを準備した。このバスは「あなたの世界が愛でいっぱいになりますように」というフレーズを載せ、12月26日から31日までHYBE、明洞（ミョンドン）、江南（カンナム）、弘大（ホンデ）一帯を走行する。 さらにファンの「subaewv」は、12月いっぱいHYBE前のタクシーシェルターでデジタル広告を掲出し、誕生日ムードを一層盛り上げている。

公園や大型ビジョン、シェルター、道路に至るまで、龍山一帯はVの誕生日を祝うファンのメッセージで満たされる見通しだ。

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。