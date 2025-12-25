“2ヶ月で11kg減”話題のアイドル、胸元ざっくりサンタコスにファン悶絶「可愛すぎる」「スタイルがレベチ」
【モデルプレス＝2025/12/25】M3LOGINの佐藤かれんが12月24日、自身のInstagramを更新。胸元がざっくり開いたサンタクロース風ワンピース姿を披露し、話題となっている。
【写真】2ヶ月で11kg減アイドル「スタイルがレベチ」胸元ざっくりサンタコス姿
佐藤は「＃サンタコス」とハッシュタグをつけ、写真を複数枚投稿。胸元がざっくり開いた大胆なサンタクロース衣装に身を包んだ姿や、ガーリーなピンクのワンピース姿でお菓子を食べる様子など、クリスマスを堪能する姿を多数公開した。
この投稿には「可愛すぎるサンタさん」「スタイルがレベチ」「クリスマスを満喫してね」「素敵なプレゼントいただきました」などの反響が寄せられている。
佐藤は11月10日に「2ヶ月11kgダイエット中にやったこと」とつづり、ダイエットの詳細を投稿。ビフォーアフターの写真も披露し、大きな注目を集めた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆佐藤かれん、大胆サンタコスを公開
◆佐藤かれんの投稿に反響
