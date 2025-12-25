¥¥ó¥×¥ê±ÊÀ¥Î÷¡¢SUPER EIGHTÂçÁÒÃéµÁ¤ò¡Ö¤Þ¤¿¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¹ðÇò
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/25¡ÛKing ¡õ Prince¤Î±ÊÀ¥Î÷¤¬12·î24Æü¡¢¼«¿È¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¥é¥¸¥ª¡Ö±ÊÀ¥Î÷¤ÎRadioGARDEN¡×¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡¿Ëè½µ¿åÍË24¡§05¡Á24¡§25¤´¤í¡Ë¤Ë½Ð±é¡£SUPER EIGHT¤ÎÂçÁÒÃéµÁ¤È¤Î¶¦±é¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±ÊÀ¥Î÷¡õÂçÁÒÃéµÁ¡¢ÃçÎÉ¤·¤Ö¤êÅÁ¤ï¤ëÂÐÃÌ¥·¥ç¥Ã¥È
±ÊÀ¥¤Ï¡¢12·î4ÆüÊüÁ÷¤Î¼«¿È¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ìÅì¤Î²»³Ú¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥«¥×¥»¥ë ¡Á¿ÍÀ¸¤Î¿ä¤·¥½¥ó¥°¡Á¡×¡ÊËè½µÌÚÍË¿¼Ìë2»þ5Ê¬¡Á¡Ë¤ÇÂçÁÒ¤È¶¦±é¡£±ÊÀ¥¤Ï¡ÖÂçÁÒ¤¯¤ó¤Ï¤Û¤ó¤Þ¹¥¤¤Ã¤¹¤ï¡£¸«¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç³Ú¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¶¦±é¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤½¤í¤½¤í°ì½ï¤Ë¤´ÈÓ¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¡£À¼¤«¤±¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡£¤Þ¤¿°ì½ï¤ËÆù¿©¤¤¤Æ¤¨¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÂçÁÒ¤¬ÈÖÁÈ¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ÎºÇ¸å¤Ë¡Ö±ÊÀ¥¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤¤Í¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶½ñ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£¤½¤ìÊ¹¤¤¤Æ¤Þ¤¿¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢ÂçÁÒ¤¯¤ó¤Î¤³¤È¤¬¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§Ê¸²½ÊüÁ÷
