AAA宇野実彩子、大胆ミニドレスで美スタイル披露「引き締まってる」「大人のクリスマス感」の声
【モデルプレス＝2025/12/25】AAAの宇野実彩子が12月24日、自身のInstagramを更新。大きなリボンをあしらった大胆なミニドレス姿を披露し、話題となっている。
宇野は「Merry Xmas 心温まる時間でありますように」とつづり、クリスマスツリーやプレゼントの箱と一緒に写った写真を投稿。大きなリボンをあしらった大胆なデザインの赤いミニドレス姿で、スラリと伸びた脚や美しいデコルテが際立っている。
この投稿に、ファンからは「全部美しすぎます」「引き締まってる」「大人のクリスマス感」「スタイル抜群」「カッコいい」「素敵すぎて目がくらむ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆宇野実彩子、ミニドレス姿披露
◆宇野実彩子の投稿に反響
