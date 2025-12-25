【METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ νガンダム】 2026年1月24日 発売予定 価格：22,000円

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ νガンダム」の発売日が2026年1月24日に決定したことを発表した。価格は22,000円。

本製品は、映画「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア」より、アムロ・レイが最後に搭乗したモビルスーツ「νガンダム」を、同社のアクションフィギュアシリーズ「METAL ROBOT魂」で商品化したもの。

劇中のトリコロールカラーやフィン・ファンネルを装備した左右非対称のデザインなどが再現されており、足裏のディテールやシールドの裏側も作り込まれているほか、関節部を中心にダイキャストパーツが使用され、左右のバランスが異なるフィン・ファンネル装備でも安定したポージングができる。

νガンダムの標準装備に加え、多様なエフェクトパーツがセットとなっており、フィン・ファンネルは専用のジョイントとエフェクトパーツを使用して射出状態で飾ることもできる。

またビーム・サーベルのビーム刃は標準のパーツに加え、シーン再現用の2種類のパーツが付属する。

「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ νガンダム」

サイズ：全高 約150mm 素材：ABS、ダイキャスト、PVC セット内容本体交換用手首パーツ一式ビーム・ライフルビーム・サーベル2種ビーム・サーベル用エフェクトパーツ一式ニュー・ハイパー・バズーカフィン・ファンネル×6シールドフィン・ファンネル用ディスプレイパーツ一式フィン・ファンネル用エフェクトパーツ×6台座・支柱一式ジョイントパーツ

(C)創通・サンライズ