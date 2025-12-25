【アル (ドレス) メモリアルロビーVer.】 2026年9月 発売予定 価格：24,200円

Solarainは、フィギュア「アル (ドレス) メモリアルロビーVer.」を2026年9月に発売する。価格は24,200円。

本商品はゲーム「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」のキャラクター「アル」を1/7スケールフィギュア化したもの。艶やかな深紅のハイスリットドレスを纏った姿が再現され、特製のカウンターテーブルを模した台座と組み合わせることで、メモリアルロビーでのシーンを再現することができる。

ドレスの滑らかな質感やアクセサリーなどの小物も作り込まれている。さらに、付け替え用フェイスパーツとして「ニコニコ顔」が付属する。

スケール：1/7

サイズ：全高約225mm

(C) 2026 NEXON Games Co., Ltd. All Rights Reserved.