今日25日、正午現在、東北から九州、沖縄の所々で雨が降っています。北海道から関東では今夜にかけて雨や雪となるでしょう。クリスマスの夜のお出かけには傘をお持ちください。一方、山陰や九州は夜は次第に雪で、風が強まりそうです。

東北から九州 所々で雨

今日25日正午現在、東北や北陸、東海と、西日本の広い範囲で雨が降っています。活発な雨雲は本州の南の海上が中心ですが、所々で1時間降水量が10ミリ前後と雨脚が強まっています。

雨の降っていない地域もほとんど日差しはなく、曇り空の所が多くなっています。

25日(木)クリスマス 午後〜夜に雨や雪の降る所は?

今日25日午後も、気圧の谷や湿った空気の影響で、北日本や東日本を中心に雨が降るでしょう。

北海道は、午後は次第に雪が降り、ふぶく所がありそうです。東北や北陸は雨で、北陸では風が強まり荒れた天気となるでしょう。

関東は夕方から雨が降りだすため、いま雨が降っていなくても、傘をお持ちください。



一方、東海から九州にかけては、次第に雨がやみますが、寒気が流れ込むため、日本海側では夜は雪が降るでしょう。強い風が吹き、海上では非常に強い風が吹いて、見通しが悪くなることもありそうです。車の運転などに十分注意してください。



沖縄は、雨が降ったりやんだりの天気でしょう。



気温は、今日25日の日中はこの時期としては高い所が多いですが、午後9時ごろになると、東京や名古屋、大阪などで10℃前後の予想です。広島や福岡などでは5℃前後まで下がり、北より、または西よりの風が強まるため、寒く感じられそうです。クリスマスの夜にお出かけを予定されている方は、しっかりとした寒さ対策をなさってください。