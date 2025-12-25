明日26日(金)は一時的に真冬並みの非常に強い寒気が南下し、冬型の気圧配置が強まる見込みです。北陸地方では明日26日(金)未明から朝にかけて暴風、沿岸部は夜遅くにかけて高波に警戒してください。今回は「山雪型」となるため、山沿いで大雪による交通障害に注意・警戒が必要です。年末にかけては天気が変わりやすく、気温の変動が大きいでしょう。

明日26日(金)冬型の気圧配置が強まる 未明から朝にかけて暴風に警戒して

今日25日(木)は、低気圧が日本海を急速に発達しながら進んでくる見込みです。低気圧が北陸地方へ接近、通過する明日26日(金)未明から朝にかけては、広い範囲で暴風となり、非常に強い風が吹くでしょう。



暴風警報が発表される可能性は今日25日(木)11時現在、富山県で今日25日(木)18時から明日26日(金)06時まで「高」、石川県・新潟県で今日25日(木)18時から明日26日24時まで「高」と高くなっています。鉄道やバス、フェリー等の交通機関が大きく乱れる可能性があります。交通情報を早めに確認し、時間に余裕をもって無理のない範囲で行動するようにしてください。

予想24時間降雪量 山沿いは大雪による交通障害に注意・警戒

日本海の低気圧が通過したあとは、一時的に真冬並みの強い寒気が流れ込む見込みです。

明日26日(金)は、北陸地方の上空約5500メートルにマイナス36度以下、上空約1500メートルにマイナス12度以下の強い寒気が流れ込む見込みです。



海岸平野部は、はじめ雨のところも昼前には各地で雪に変わるでしょう。強い風が吹くため、ふぶきで見通しが悪くなる時間帯もありそうです。路面の凍結やアラレにも注意が必要です。



また、今回は「山雪型」となるため、山沿いを中心に降雪量が多くなるでしょう。

予想24時間降雪量(明日26日(金)6時から27日(土)6時まで)は多い所で、

新潟県 平地20センチ 山沿い70センチ

富山県 平地10センチ 山間部40センチ

石川県 平地 5センチ 山地50センチ

福井県 平地 5センチ 山地40センチ



帰省などで山沿い方面へ行かれる方は、最新の気象情報や交通情報を確認し、大雪が予想される場合は外出の予定を変更したり、移動手段を変更したりすることも検討してください。雪道を運転する場合は、万が一に備えて、除雪用のスコップや防寒着、毛布などを車内に用意しておくとよいでしょう。

年末〜元旦の天気 短い周期で天気が変わる 気温の変動が大きいため体調管理に注意して

今回の強い寒波は明日26日(金)がピークで長続きせず、一時的でしょう。28日(日)には高気圧に覆われるため、天気が回復し、晴れ間も期待できそうです。また、短い周期で天気が変わるため、気温の変動が大きくなるでしょう。29日(月)は天気が下り坂ですが、最高気温が10度以上と寒さが緩みそうです。



北陸地方に次の寒気が流れ込むのは31日(水)大晦日頃になりそうですが、今回の寒気ほど強くはない見込みです。比較的穏やかな年越しとなりそうですが、まだ予測に幅がありますので常に最新の天気予報を確認するようにしてください。