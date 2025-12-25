「角砂糖にスカイツリーの5万倍の重さを押し込めた」くらい高密度…ビッグバン直後の状態を再現し高精度に観測した”スゴい”日本の研究

宇宙はどのように始まったのか――。この究極の問いに、日本の研究者たちが挑んでいる。

理化学研究所の中川格専任研究員、糠塚元気基礎科学特別研究員、奈良女子大学の蜂谷崇准教授らが参加する国際共同研究チームは今年9月、10年の歳月をかけて開発した最新鋭の検出器を完成させ、実際に、地上で再現されたビッグバン直後の超高温高密度状態を高精度に測定できることが確認された。 今後、新実験のデータ解析が進めば、宇宙の始まりだけでなく、終わりの姿をも解き明かす可能性を秘めている。

ビッグバン直後の宇宙は「超高温・超高密度」

古来、人類は「この世の始まり」について様々な物語を紡いできた。旧約聖書の創世記では、神が7日間で天地を創造したと説く。日本書紀では、混沌から天地が分離し世界が始まったという。一方、現代科学は抽象的な神話とは異なり「この世の始まり」を「宇宙の起源」と定義し、その真実に迫っている。

現在、宇宙の始まりとして最も有力とされるのが「ビッグバン説」だ。約138億年前、宇宙は極めて高温・高密度の「点」から始まり、大爆発によって誕生したという理論である。そして今もなお膨張を続けている。

中川氏が解説する。（以下、「」内は中川氏のコメント）

「この理論を裏付ける証拠はいくつも見つかっています。宇宙が膨張している観測事実、昔から飛び続けているマイクロ波(宇宙背景放射)の検出、 軽元素の存在比がほぼ理論予測通りであること――。ビッグバン説はあまりにも有力すぎて、他の仮説はほとんど棄却されてしまっています」

ビッグバン理論によれば、爆発直後のほんの一瞬、宇宙は特殊な状態にあったという。

「宇宙はビッグバン直後から138億年経っており、当時に比べればかなり“冷えて”いる。我々の身の回りのものを構成する原子をさらに細かく分けた陽子とか中性子が溶けてしまうような温度でした」

この状態は「クォークグルーオンプラズマ（QGP）」と呼ばれる。物質を構成する最も基本的な粒子であるクォークとグルーオンがバラバラに飛び回る、超高温・超高密度の状態だ。

その温度は約4兆度に達し、密度は、東京スカイツリー（約3万6000トン）の約5万倍の重さが角砂糖1個分の体積に押し込められたほどだという。

巨大な加速器で「超高エネルギー状態」をつくる

この極限状態を地上で再現し、「この世の始まり」を実験的に検証しようとしているのが、中川氏らの研究チームである。

この壮大な実験が行われているのは、米国ブルックヘブン国立研究所にある「RHIC(The Relativistic Heavy Ion Collider)」という巨大な円形粒子加速だ。全周約3800メートル、陽子から金原子核まで様々な原子核をほぼ光速まで加速し、正面衝突させることができ、その衝突点に超高エネルギー状態を生む。

RHICでのビッグバン理論の検証は、2000年に始まった「PHENIX実験」に遡る。この実験の最大の成果は、クォークグルーオンプラズマ状態の人工的生成に成功したことだ。理論的に予測されていた臨界温度を優に超えた衝突エネルギー密度を実現し、その状態が温度2兆度の超高温で、かつ超高密度であることを解き明かした。

「PHENIX実験では、QGP状態をつくることができました。このとき、衝突させた高エネルギーの重イオンは、衝突によって大量の粒子を発生させます。

ほぼ全方向に飛び散るのですが、これまでの検出装置は衝突点の周りを全方位覆うことができておらず、発生した粒子の一部しか観測できませんでした。

今回の『sPHENIX実験』では、検出装置をチームで一新し、全方位の測定を可能にしました。これによって、ビッグバン直後の状態をより詳細に測定することを可能にしたのです」

必要な部品が手に入らない

最先端の検出装置を作るカギとなったのが、「ものづくり日本」が誇るメーカーの力だ。ただし、その多くは大企業ではなく、高い技術力を持つ中小企業だったという。

「私たちが必要とする装置の市場規模は非常に小さく、実験に使用するだけの部品は大企業にとって利益にならないものです。

例えば今回の装置も、直径10センチほどのものを作ればそれで完成です。仕方がないことですが、社会実装される見込みがないため、大企業はこうした案件には興味を示しません」

部品や装置の発注を受けて大企業が期待するのは、「10年間で何万台」という規模だ。対して、今回の研究で使用するようなものは「3年間で数百台」というレベルだ。

発注の相談をする時点で門前払いを食らうことも少なくなかったという。

「実は、中小企業の中には非常に優れた技術を持ちながら、大企業のようなプロモーションや営業をしていないすごい企業がいくつもあります。そうした企業は技術そのものに興味を持ち、『この先どれだけ市場があるかわからないが、自社に他社にない技術が根付くことは良いことだ』と考え、私たちと協力してくださいました」

こうして研究チームと協力したのが、福島のプリント電子研究所（長尺フレキシブル基板ケーブル）、アルス（回路基板）、大阪の太洋工作所（スルーホールメッキ）、徳島の株式会社アスカ（炭素繊維加工技術）、和歌山の木村屋（炭素繊維チューブ）、山下マテリアル（フレキシブル基板ケーブル）、そして信号読み出しケーブルの設計にハヤシレピック社など、日本各地の中小企業だった。

特に重要だったのが、東京都産業技術研究センターを介した産学官連携だ。理研には高周波デジタル信号伝送技術の専門家がいない。一方、中小企業には高額な性能テスト装置（1億円級）を個別に保有する余裕がない。そこで、そうした装置やプロのエンジニアを擁する東京都産業技術研究センターが仲介役となり、理研・中小企業・都産技研の三者協力体制を構築したという。

「現場の方々と一緒に過ごし、『こうすれば製作物の精度が向上するのではないか』と考えながら開発を進めてきました。 日本の高度なものづくり技術に加え、この協力関係が世界最先端の検出器完成への道を開いたのです」

【こちらも読む】『科学者たちは「ビッグバン」が本当に起きたことをどうやって証明したか？歴史的大発見の裏側』

【こちらも読む】科学者たちは「ビッグバン」が本当に起きたことをどうやって証明したか？歴史的大発見の裏側