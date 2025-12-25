創業200年、数々の文士に愛されてきた、銀座の小さな老舗呉服店『むら田』。60歳でその店を継ぎ、91歳まで店に立った店主・村田あき子さん。独特の美意識で、きものを愛し続けた女店主が、きものとともに生きた日々とは。あきこさんがその人生を語った『九十一歳、銀座きもの語り』より、一部を抜粋して紹介します。

カシミヤの香典返し

まだまだお若いご主人を亡くされて、どんなにおつらかったでしょう――そんな言葉をかけて頂くことがあります。もちろん夫の64歳での死はたとえようもない痛手となりましたが、当時の私は悲しみにひたることはかなわない状況に置かれていました。

何しろ夫が亡くなったのは「かねまつ」での新作展まで間もない時期でした。取りやめることは出来ず、まだ暑い盛りだったこともあって、名残惜しいまま間を置かず荼毘（だび）に付しました。

そして遺骨を家で一人ぼっちにさせることもまた出来ないということで、控室に置いて展示会を続けたのです。最終日まで毎日遺骨を持ち歩き、お蕎麦屋さんで夕飯を頂きながら「お父さんを忘れないようにしなきゃ」と冗談を言い合って、無我夢中で会期を乗り切りました。

葬儀は、家族で話し合った結果、斎場ではなく渋谷の家の一階、夫の想いのこもった染織ギャラリーで執り行うことにしました。

奥の一段高くなった四畳半の和室に祭壇を設けてお経を上げて頂き、ちょうど我が家は通りを曲がって30メートルほど続く小道の奥にあるのですが、その道に途切れることなく弔問の列が延びてご住職が驚かれるほどでした。

たくさんの方に見送って頂き、そして何よりギャラリーに飾った自慢のコレクションをお目にかけられ、一番夫らしい、きっと満足してくれる葬儀になったと思っています。

そしてそこからがまた一騒動でした。あれこれと話し合う中で「お香典返しにはお父さんのコレクションの古裂を額装したらどうだろう」と容子が思いつき、私もすっかり乗り気になったのです。（※「古裂（こぎれ）」骨董価値のある古い布）

そうと決まれば二人してハサミを握り、長さ3メートル以上ほどの無傷の裂を一晩で100枚以上のピースに切り刻んだのは、今から思えば尋常ではない精神状態でした。

択んだのは19世紀半ばのフランス産ジャカード織インドカシミヤ写しの大判ショールで、パリの蚤（のみ）の市で夫が手に入れた数枚のカシミヤ写しの中でも一番の気に入りの、貴重な一枚でした。

切るところによって渦巻き模様が出ていたり、小花模様が出ていたり。どこを裁っても美しく見応えがありました。夫の人生そのものの裂であり、本望だったのではないかと思います。

こうして次々と――自ら作り出したところもありますが――難題を乗り越え悲しむ暇もなく過ごしたことが、私の心のためには良かったのではないかと思います。背後には店の移転が迫り東急の二つの支店も地方催事もこれからは私が店主として切り盛りしなければならない。立ち止まっている訳にはいきませんでした。







街から変化をもらって

2丁目の並木通りから6丁目に移ってから、店には大きな変化がありました。お客様がずいぶんと若返ったのです。一世代、二世代若いお客様も増えたでしょうか。とても思いがけないことでした。

並木通り時代のお客様は、それこそ先代からのお客様という方もいらっしゃり、何時間もお喋りして帰られるような常連の方がほとんどでした。

それが6丁目に移ったことで若いお客様がいらっしゃるようになったのは、一つには、やはり、お食事など何かしらの用事で通りかかった時に目に留めて頂きやすい立地だったこと。

もう一つは、ちょうどこの頃、世の中のきものの楽しみ方に少しずつ変化が起こり、フォーマルの場面よりも街でおしゃれ着を楽しむ方が増えたこと。そんな理由もあったと思います。そのようなお客様に私どものきものが目に留まり、ご来店頂けたようです。

お客様の顔ぶれが新しくなると、少しずつ売れ筋も変わっていきました。

まず、更紗の帯がよく出るようになりました。この頃にはエスニックが流行し、更紗の帯自体は他店でも扱うようになっていましたが、「むら田」ではより上質なものを扱うよう心がけました。

中でも入手が難しかったインド更紗を揃えることが出来たのは、ひとえに亡き夫のおかげです。時々店にやって来る長いつき合いの古裂商たちは夫亡き後も変わらずに取引を続け、私たちの好みに合う更紗を探し出してくれました。古裂蒐集の旅について、いつも批判的に眺めていましたが、夫に感謝しなければいけません。

そして、新しいお客様から、訪問着など染めのきもののご要望を頂くことも増えていきました。もちろんこれまでも染めのきものを扱って来ましたが、東急の支店など百貨店のお客様が多く、銀座店は何と言っても紬が主流でした。

私としては、当然、新しいお客様のご希望にお応えしたいと思いましたが、問屋さんや染屋さんが持ってくる染めのきものにはわっと模様が入っていたりして、私の好みに合うものはとても少ないことを実感しました。

それなら、と私自身の手で新作きものを作り始めたのが、6丁目移転後の大きな変化の一つです。晴海通りを越えることで店は大きく変わり始めたのでした。

