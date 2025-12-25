寛一郎、小日向文世と並んでニッコリ 朝ドラ『ばけばけ』オフショットにドラマファン歓喜「久しぶりに会えたのですね！」「いい笑顔だぁ」「この2人、いいコンビですよね」
俳優の寛一郎が、25日までにNHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合ほか）の公式SNSに登場。“スーツ姿”で撮影に挑む様子をとらえたオフショットが公開された。
【写真】「久しぶりに会えたのですね！」「いい笑顔だぁ」寛一郎＆小日向文世の笑顔あふれる2ショット
『ばけばけ』は、松江の没落士族の娘・小泉セツをモデルに、外国人の夫、ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）と共に、「怪談」を愛し、急速に西洋化が進む明治の日本の中で埋もれてきた名も無き人々の心の物語に光をあて、代弁者として語り紡いだ夫婦の物語。セツをモデルにしながらも、大胆に再構成して登場人物名や団体名などは一部改称してフィクションとして描く。
ヒロイン・松野トキ役を高石あかり（※高＝はしごだか）、後にトキの夫となるレフカダ・ヘブン役をイギリス出身の俳優、トミー・バストウが演じている。
寛一郎は、トキの最初の結婚相手・松野銀二郎役。第4週「フタリ、クラス、シマスカ？」で出番を終えたかにみえたが、22日からの第13週「サンポ、シマショウカ」でカムバック。以前は着物姿が定番だった銀二郎がスーツ×ネクタイ姿で登場し、直近の公式SNSでは洋装姿の寛一郎のオフショットを公開している。
23日には「久しぶりに再会した銀二郎さんと勘右衛門さん」と、トキの祖父・松野勘右衛門役の小日向文世との2ショット写真をアップ。劇中では少々“複雑な間柄”だった2人だが、オフショットではニッコリ。「写真撮影をお願いすると、小日向さんが寛一郎さんの肩に優しく手を添えてくださいました」と和やかな現場での様子を伝えている。
コメント欄には「わぁぁぁ」「久しぶりに会えたのですね！」「あ〜、ホッとする〜」「2人ともいい笑顔」「オフショットは笑顔で仲良し いいですね」「とってもとってもいい笑顔だぁ」「この2人、いいコンビですよね」など、さまざまな反響が寄せられている。
