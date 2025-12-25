舞台、映画、ドラマにと幅広く活躍中のミュージカル俳優・市村正親さん。私生活では2人の息子の父親でもある市村さんが、日々感じていることや思い出を綴る、『婦人公論』の連載「市村正親のライフ・イズ・ビューティフル！」。第14回は「愛があるから頑張れる」です。（構成：大内弓子 撮影：小林ばく）

【写真】これは自分のために描いたという、「市村版ゴッホの自画像」

* * * * * * *

「パパ作れるよね？」

今年は舞台が続いてずっと忙しくしています。それは本当にありがたいことです。ただ、子どもたちと一緒に過ごす時間が取れないのは、ちょっと寂しいね。この夏休みも、どこにも連れて行ってあげられなかった。

だから、子どもたちの言うことはなるべく聞いてあげたいと思っていて。たとえば、家に帰って来てから、「パパ、焼きそばが食べたい」「豚骨ラーメンが食べたい」なんて言われると、「おっ、いいよ！」とつい張り切って作っちゃう。夜遅い時間であっても、疲れていても。

焼きそばにはちょっとカレー粉を足してみたり、僕が助っ人MCを務める『あしたが変わるトリセツショー』で習ったスパイスセットを入れたりしてね。食べた瞬間に「どう？」って聞くと、親指立ててグッドのポーズをしてくれる。それが嬉しいんだよ。

やっぱり、出前を頼んだのではこの嬉しさはないから、いつリクエストされてもいいように、うちにはラーメンや焼きそばを常備しているの。

そもそも僕にしてみれば、遅くにできた子どもで、彼らと一緒にいられる時間がそんなに長くないという意識があるから、できるだけ父親の思い出を残してあげたいという気持ちが大きいんです。

小さい頃はよく、おもちゃも手作りしていましたよ。お兄ちゃんが獅子舞をやりたいって言うから、段ボールで獅子の被り物を作って、買ってきた唐草模様の風呂敷を合わせたり。

すると今度は弟のほうが、映画『トランスフォーマー』を観て、身体を小さくしているときはクルマで、立ち上がったらロボットになる、あれを作ってくれって言うんだよ。だから、それも段ボールで作りました。ユーチューブで作り方を検索して。

あと、スパイダーマンの「ウェブシューター」っていう手から出る糸も作ったし。ディズニーシーにある「タワー・オブ・テラー」という、落下を楽しむアトラクションのミニチュア版みたいなものを作ったこともあります。

僕が作るのを見ていたからか、お兄ちゃんも自分でいろいろ作るようになりました。ハロウィンのときはゾンビや蜘蛛の巣を作って玄関を飾り付けて、前を通る人に喜ばれたりしていましたよ。

それから、『ミス・サイゴン』の舞台セットのホーチミン像を作りたいと言うので、大きな発泡スチロールを注文したこともあった。それはあまりにも大変で、途中で断念していたけど。

やっぱり作るのは難しいんです。僕も大変だった。でも、子どもたちに「パパ作れるよね？」と言われると、「作れるよ」と答えるしかないじゃない。（笑）



＜今月のひとこと＞

作らなくても買えるけど

ただ、頼まれなくとも、子どもたちのものはよく手作りしていたんです。最初に作ったのは机。

表参道にあった「クレヨンハウス」という絵本店で、絵の具や落書きが残されたままの机を見つけてね。こんなふうに、汚れても取っておけるものがあったらいいなと思って、自分で作ってみたの。

本棚もつけて、左右の側面を星形とかにくり抜いて、裏に「ゆうたへ これでべんきょうしてください パパより」と彫ってね。

それは今も捨てられなくてクローゼットにあるんだけど、そのうち出して飾ってもいいかなと思っているくらいの出来栄えなんです。（笑）

いろいろ作っていたら、ママに言われたことがあります。「一応言っとくけど、作らなくても買えるんだからね」と。「寒いなかベランダでキコキコやってると体のほうが心配だ」って。でもやっぱり、喜んでくれるだろうなと思うと作りたくなる。

僕が何かを作るのは、自分のためじゃなくて、誰かに喜んでもらうためなんです。自分のためだったのは、『炎の人』でゴッホを演じたときに描いた絵くらい。耳に包帯をしたゴッホの自画像の顔を自分に変えて、油彩で描いてみたんです。

あの有名な「ひまわり」の模写には「フィンセント・イチ」と署名してね。「星月夜」も描いたし、「タンギー爺さん」は背景にある浮世絵まで模写しました。

でもそれも、役作りでやったことだから、自分のためというより観てくださるお客様のため。もっと言えば、芝居をするということ自体が、誰かのためなんですよね。

こんなに毎日一生懸命苦労しているのも、いいものを見せてお客様に喜んでもらいたいという気持ちがあるからこそ。子どもたちに対してもそうだけど、愛があるから頑張れるんだよね。