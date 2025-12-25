パク・ソジュン、『GOETHE』2月号の表紙に登場 手掛けたウイスキー「26」を特集
韓国の俳優パク・ソジュンが、雑誌『GOETHE（ゲーテ）』2月号の表紙に登場する。
【写真】写真集『Unveiled』が反響を呼んでいるパク・ソジュン
情熱的な仕事人をターゲットとするライフスタイル誌『GOETHE』。その最新号の表紙をパク・ソジュンが飾る。誌面では、彼自身がブレンディングを担当し、国内屈指の尾鈴山蒸留所が製造を手掛けたプレミアム・ウイスキー「26」を特集。俳優としての揺るぎない哲学と、妥協なきものづくりへの姿勢。その共鳴から生まれた本企画は、ファンのみならず全ての愛好家必見の内容となっている。
なお、プレミアム・ウイスキー「26」は、Amazonでの販売を開始した。
加えて、パク・ソジュンの最新写真集『Unveiled』が26日より一般販売をスタート。タイトルが示す通り、これまで明かされることのなかった彼の自然体な姿を、200ページを超える圧倒的なボリュームで描き出した一冊となっている。
