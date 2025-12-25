市川團十郎、長女・麗禾＆長男・勸玄の“サンタへの気遣い”を紹介 ファンほっこり「めっちゃ可愛い」「優しいお2人」「サンタさん涙涙だねー」
歌舞伎俳優の市川團十郎白猿（48）が、25日までに自身のブログを更新。長女・堀越麗禾（市川ぼたん／14）、長男・堀越勸玄（市川新之助／12）が準備した“サンタクロースへのもてなし”を紹介し、「めっちゃ可愛い」「なんて、お優しいお2人さん」などと反響を呼んでいる。
【写真】「めっちゃ可愛い」「優しいお2人」長女・麗禾＆長男・勸玄が用意した“サンタへのプレゼント”
クリスマスイブの24日は親子そろってクリスマスディナーを満喫し、ブログではほほ笑ましい家族時間の様子を紹介。
帰宅後の投稿では「サンタさん来るように 来たら、どうぞ！らしい、、 黒豆とりんごと伊藤園さんの麦茶」「麗禾と勸玄置いてました。笑、 可愛い」と、華やかに飾ったクリスマスツリーの下に置かれた“サンタへの贈り物”を入れた紙袋の写真を披露した。
なお、翌25日朝の投稿では「来てくれたのね、サンタさん よかった」と伝え、ツリーの下に置かれた複数のプレゼントを紹介している。
これらの投稿に対し「可愛い サンタさんよろこんでますね！」「2人の優しい気持ちにサンタさん涙涙だねー」「優しい子たちですね 心ポカポカに」「良かったね〜 麗禾ちゃん カンカン」「ブログを拝見していた私まで、幸せ気分になりました」などと、心温まるコメントが数多く寄せられている。
【写真】「めっちゃ可愛い」「優しいお2人」長女・麗禾＆長男・勸玄が用意した“サンタへのプレゼント”
クリスマスイブの24日は親子そろってクリスマスディナーを満喫し、ブログではほほ笑ましい家族時間の様子を紹介。
なお、翌25日朝の投稿では「来てくれたのね、サンタさん よかった」と伝え、ツリーの下に置かれた複数のプレゼントを紹介している。
これらの投稿に対し「可愛い サンタさんよろこんでますね！」「2人の優しい気持ちにサンタさん涙涙だねー」「優しい子たちですね 心ポカポカに」「良かったね〜 麗禾ちゃん カンカン」「ブログを拝見していた私まで、幸せ気分になりました」などと、心温まるコメントが数多く寄せられている。