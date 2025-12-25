読売テレビ・日本テレビ系列で現在放送中の田辺桃子、横田真悠、林芽亜里トリプル主演の木曜ドラマ『推しの殺人』（毎週木曜よる11：59〜）。最終話が12月25日に放送予定です。

【写真】３人のクランクアップ写真も到着！なぜそんなに顔が汚れているのか…？

本作は、宝島社『このミステリーがすごい！』大賞文庫グランプリを受賞した、本格クライムノベル『推しの殺人』（著：遠藤かたる／宝島社文庫）をドラマ化。

主人公は、大阪で活動する問題山積みの3人組アイドル「ベイビー★スターライト」のメンバーたち。《殺人》という罪を犯してしまった彼女たちは、それを隠蔽したままステージに立ち続けようと誓う。

次々と襲うピンチ、それぞれが抱える壮絶な過去、そして「未解決連続殺人事件」にも巻き込まれていき……。待ち受けるのは栄光か破滅か！？人生と命を懸けたスリリングサスペンス。



あるトラウマをきっかけに感情を失い、ただ流されるように生きている高宮ルイ役を田辺桃子さん。

感情の揺れが激しく、あらゆることに噛みつく獰猛なリスのような性格の早川テルマ役を横田真悠さん。

恵まれた容姿でグループのセンターに抜擢され、テルマから敵視される沢北イズミ役を林芽亜里さんが演じています。

また、爽やかなルックスでテレビ番組でも活躍している、マーケティング会社社長・河都潤也役を城田優さん。

河都と大学からの付き合いで、河都に出資してもらい小さな個人事務所を持つ弁護士・矢崎恭介役に増田貴久さんが発表されています。

主題歌は『星月夜』のヒットで国内外で注目を浴びるシンガーソングライター・由薫さんが、ドラマのために書き下ろした『The rose』です。

＊以下12月25日放送回のネタバレを含みます。



読売テレビ・日本テレビ系木曜ドラマ『推しの殺人』

＜前回のあらすじ＞

「ベイビー★スターライト」のテルマに彼氏がいることや、イズミに子供がいることをSNSに投稿した「先生」の正体は、ルイの父親・敏勝（猪塚健太さん）だった！

敏勝と対面しその事実を知ったルイは、さらなる衝撃の事実を知る。母親と妹が亡くなった火事の原因は、敏勝の放火だったのだ……。

大きなショックを受けたルイは、敏勝と矢崎（増田貴久さん）がつながっていることも知り、絶望の淵に突き落とされて――。

一方、河都（城田優さん）を取り逃した望月（曽田陵介さん）は、羽浦（田村健太郎さん）がいつも自慢していた時計のことを、ルイが「知らない」と言っていたことが気にかかっていた。捜査を進める望月は、ある事実にたどり着き……！？

テルマとイズミの秘密が暴露され炎上状態の「ベビスタ」は、マネージャーの土井（トラウデン直美さん）から呼ばれ、矢崎を交えて話し合いをすることに。

胸の内を明かすメンバーたちに、矢崎は「君たちは罪を犯した」と告げる。

そんな中、姿をくらましていた河都が3人に接近してきて……！？



読売テレビ・日本テレビ系木曜ドラマ『推しの殺人』

＜最終回のあらすじ＞

矢崎に睡眠薬を飲ませ、その間に彼が連続殺人事件の犯人である証拠を世間に明らかにする――。この計画への協力を河都から求められたルイ、テルマ、イズミ。

ところが計画は失敗し、ルイが河都に刃物を突き付けられビルの屋上へ連れていかれる事態に……。

ルイから助けを求められ駆けつけた望月は、河都と揉み合いに。出血しながらも必死に戦う望月は、ついに河都を追い詰める。

しかし、逮捕寸前、河都は屋上から自ら飛び降り死亡した。

「ルイを守るためならなんだってする」。羽浦（田村健太郎さん）の失踪事件の真相に近づく望月は、辞職願を書き始めるが……！？

そんな中、「ベイビー★スターライト」の解散ライブが決定した。

ライブ当日、3人のもとには「最高の舞台で殺してあげる」と書かれた脅迫状と黒いバラの花束が届く。そして、かつてない緊急事態に――！

果たして、矢崎との最終決戦の行方とは！？ 罪を背負った彼女たちの結末とは……。

さらに、13話の放送終了後より、Huluオリジナルストーリー13.5話の配信が決定。

罪を犯したルイと、事件の真相に迫る望月。幼馴染ふたりの運命的な出会いを描く、

「推しの殺人」13.5話「２人のエピソード０〜過去と未来〜」はHuluページへ。

■「推しの殺人」Huluページ



「ベイビー★スターライト」の結成秘話を描く12.5話も好評配信中だ。