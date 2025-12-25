Ê¡´Ö½÷Î®Ï»´§¡¢1·î27Æü¤¬½éÀï¡¡¾´ý¡¢2ÅÙÌÜ¤Î´ý»Î»î¸³
¡¡ÆüËÜ¾´ýÏ¢ÌÁ¤Ï25Æü¡¢Ê¡´Ö¹áÆà½÷Î®Ï»´§¡Ê33¡Ë¤¬2ÅÙÌÜ¤Î¼õ¸³¤È¤Ê¤ë¥×¥í´ý»ÎÊÔÆþ»î¸³5ÈÖ¾¡Éé¤ÎÂè1¶É¤òÍèÇ¯1·î27Æü¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£»î¸³¤Ï¿·¿Í´ý»Î5¿Í¤ÈÂÐÀï¤·¡¢3¾¡¤¹¤ì¤Ð¹ç³Ê¡£1¥«·î¤Ë1¶É¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£½÷À½é¤Î´ý»Î¤òÌÜ»Ø¤·¡¢½éÀï¤Ç»³²¼¿ôµ£»ÍÃÊ¡Ê17¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡Ê¡´Ö½÷Î®Ï»´§¤Ï2022Ç¯¡¢ÊÔÆþ»î¸³¤ò¼õ¤±¤¿¤¬ÉÔ¹ç³Ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¾´ý¤Î¥×¥í¤Ï´ý»Î¤È½÷Î®´ý»Î¤¬¤¤¤ÆÀ©ÅÙ¤¬°Û¤Ê¤ë¡£´ý»Î¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤ÏÍÜÀ®µ¡´Ø¤Î¾©Îå²ñ¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤«¡¢ÊÔÆþ»î¸³¤Î¹ç³Ê¤¬¾ò·ï¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢6·î¤«¤é½÷Î®¥¿¥¤¥È¥ë¡ÖÇòÎè¡×¤òÄÌ»»5´ü³ÍÆÀ¤¹¤ì¤Ð´ý»Î¤ËÊÔÆþ¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¤¿¡£