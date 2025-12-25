▼アスクエジンバラ（福永師）キャリア6戦目になるが一番おとなしい。動きも良く、タフな競馬に対応できる。2週連続で岩田康騎手に乗ってもらって一任している。鞍上に期待。

▼アーレムアレス（橋口師）今朝は坂路馬なり。良くなっている。仕上がりに関しては言うことない。おとなしくてカイバも残さないので長距離輸送もコース替わりも問題ない。

▼ウイナーズナイン（小栗師）先週CWコースでやっているので輸送を考慮して坂路で。元々動く方ではないし、目立たない感じでもあるが状態は上がっている。

▼ショウナンガルフ（須貝師）先週しっかりやっているので予定通りの最終調整。前走は力の要る馬場で差し切ってくれたので、雨が降っても対応できる。

▼テーオーアルアイン（奥村豊師）坂路でコンディションを確かめた。バランスが取れていて余力もあり、反動もないので出走します。

▼ノチェセラーダ（杉山佳師）予定通り。馬場が重そうなのが気になるが、ここまで順調なので良い形でジョッキーにバトンタッチできる。

▼ノーウェアマン（浅利師）気持ちのスイッチが切り替わって、全体的に良い走りだった。体調は申し分ない。

▼マテンロウゼロ（松永幹師）勝ち上がったばかりだけど順調に来ている。CWコースで上がりだけ伸ばした。長距離輸送も3回目になるし、使うごとに良くなっている。

▼メイショウハチコウ（牧浦師）まだ体が幼くて緩さも残るが、その中でも動きに関してはいいフットワークだった。

▼ロブチェン（杉山晴師）前に馬を置く形。（助手が）新馬戦の時より芯が入っていると言っていた。上積みはあるし、コースも悪くないと思います。