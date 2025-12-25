サッカー元日本代表ＭＦ本田圭佑（３９）が２５日、都内で、自身が代表取締役を務めるＮｏｗ Ｄｏ株式会社を含む共同３社で新たに立ち上げた企業対抗スポーツリーグ「ＣＯＲＰＯＲＡＴＥ ＬＥＡＧＵＥ」構想発表記者会見を行い、「新しいスポーツをつくっていきたい」と壮大な野望を明かした。

本田は４人制サッカー「４ｖ４」を考案。この日、発表された同リーグでも第１弾の公式競技として採用されるが、今後は、より多様な人が参加できるような複数の競技を取り入れる予定だという。将来的な展開について本田は「決まってないことだらけなので、自由に話させてもらうと…」と前置きした上でこう続けた。

「将来的にいろんなスポーツに幅を広げていければと思っている。既存のスポーツに広げる可能性もあるが、できれば新しいスポーツを作っていきたい。次は斬新ないい意味でぶっ飛んだアイデアを考えたい」

「ＣＯＲＰＯＲＡＴＥ ＬＥＡＧＵＥ」リーグは、企業の社員が自社の看板を背負い、本気で競技に臨む企業対抗スポーツリーグ。社内コミュニケーションの爆発的活性化、運動習慣を取り戻すきっかけ作り、新たなビジネスコミュニティが立ち上がる環境創出など“人々の活性化”を目指す。