25日夜は本降りの雨になる所も

きょうは低気圧の影響で、全国的にくもりや雨になるでしょう。西日本の雨は日中までの所が多くなりますが、関東など東日本は夜に本降りの雨の所がありそうです。北日本も断続的に雨が降り、北海道は道東を中心に雪が降るでしょう。

【CGで見る】このあと24時間の雨と雪の予想シミュレーション

きょうの各地の予想最高気温

札幌 ：4℃ 釧路：5℃

青森 ：7℃ 盛岡：7℃

仙台 ：11℃ 新潟：10℃

長野 ：8℃ 金沢：10℃

名古屋：13℃ 東京：12℃

大阪 ：14℃ 岡山：14℃

広島 ：15℃ 松江：12℃

高知 ：16℃ 福岡：13℃

鹿児島：15℃ 那覇：22℃

26日は強い冬型の気圧配置に 北日本では雪が強まるおそれ

あすは強い冬型の気圧配置になり、上空に寒気が流れ込む見込みです。山陰から北陸、北日本の日本海側で広く雪が降り、雪が強まる所があるでしょう。山沿いや内陸を中心に雪の量が多くなり、平野部でも積雪となりそうです。また、風も強く吹雪く所があるため、交通障害にご注意ください。



関東など太平洋側は日差しが出ますが、寒気が強いため一時的に雲が広がり、狭い範囲でにわか雨がある見込みです。関東でも風が強く、一段と寒くなります。