【クリスマスは全国的に雨】低気圧の影響で 26日は日本海側で暴風・降雪に注意 太平洋側でもにわか雨のおそれ【12月25日、26日の天気】
25日夜は本降りの雨になる所も
きょうは低気圧の影響で、全国的にくもりや雨になるでしょう。西日本の雨は日中までの所が多くなりますが、関東など東日本は夜に本降りの雨の所がありそうです。北日本も断続的に雨が降り、北海道は道東を中心に雪が降るでしょう。
【CGで見る】このあと24時間の雨と雪の予想シミュレーション
きょうの各地の予想最高気温
札幌 ：4℃ 釧路：5℃
青森 ：7℃ 盛岡：7℃
仙台 ：11℃ 新潟：10℃
長野 ：8℃ 金沢：10℃
名古屋：13℃ 東京：12℃
大阪 ：14℃ 岡山：14℃
広島 ：15℃ 松江：12℃
高知 ：16℃ 福岡：13℃
鹿児島：15℃ 那覇：22℃
26日は強い冬型の気圧配置に 北日本では雪が強まるおそれ
あすは強い冬型の気圧配置になり、上空に寒気が流れ込む見込みです。山陰から北陸、北日本の日本海側で広く雪が降り、雪が強まる所があるでしょう。山沿いや内陸を中心に雪の量が多くなり、平野部でも積雪となりそうです。また、風も強く吹雪く所があるため、交通障害にご注意ください。
関東など太平洋側は日差しが出ますが、寒気が強いため一時的に雲が広がり、狭い範囲でにわか雨がある見込みです。関東でも風が強く、一段と寒くなります。