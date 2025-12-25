TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

25日夜は本降りの雨になる所も

きょうは低気圧の影響で、全国的にくもりや雨になるでしょう。西日本の雨は日中までの所が多くなりますが、関東など東日本は夜に本降りの雨の所がありそうです。北日本も断続的に雨が降り、北海道は道東を中心に雪が降るでしょう。

【CGで見る】このあと24時間の雨と雪の予想シミュレーション

きょうの各地の予想最高気温
札幌　：4℃　 釧路：5℃
青森　：7℃　 盛岡：7℃
仙台　：11℃　新潟：10℃
長野　：8℃　 金沢：10℃
名古屋：13℃　東京：12℃
大阪　：14℃　岡山：14℃
広島　：15℃　松江：12℃
高知　：16℃　福岡：13℃
鹿児島：15℃　那覇：22℃

26日は強い冬型の気圧配置に　北日本では雪が強まるおそれ

あすは強い冬型の気圧配置になり、上空に寒気が流れ込む見込みです。山陰から北陸、北日本の日本海側で広く雪が降り、雪が強まる所があるでしょう。山沿いや内陸を中心に雪の量が多くなり、平野部でも積雪となりそうです。また、風も強く吹雪く所があるため、交通障害にご注意ください。

関東など太平洋側は日差しが出ますが、寒気が強いため一時的に雲が広がり、狭い範囲でにわか雨がある見込みです。関東でも風が強く、一段と寒くなります。